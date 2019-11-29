Волгоградские чиновники опровергли жалобу Путину на низкие зарплаты в больнице

29 ноября 2019, 15:57

Сотрудники райбольницы Волгограда обратились с петицией к главам государства и региона с просьбой провести проверку по поводу неоплаченной работы в выходные и праздники, низких зарплат, а также массового увольнения врачей. Информация, указанная в обращении, не соответствует действительности, утверждают в облздраве.

Персонал больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда обратился к президенту Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и губернатору региона Андрею Бочарову. Сотрудники призвали остановить неправомерное "привлечение к работе без согласия работников", сообщило 28 ноября издание V1.ru.

Петиция с требованием "провести проверку" в медучреждении была опубликована на платформе Change.org 22 ноября Алевтиной Назаровой. "Несколько месяцев главный врач (больницы) не только обязывает сотрудников стационара и поликлиники работать в выходные и праздничные дни, но и не оплачивает их […] При том, что медсестра получает 15 тысяч (рублей) в месяц", - говорится в тексте петиции.

По словам автора обращения, "десятки молодых специалистов и опытных заслуженных работников вынуждены были уволиться" из больницы. "Только за последнее время врачи уволились из терапевтического отделения, хирургического отделения, а реанимационное отделение вообще одновременно потеряло четверых врачей, операции идут по очереди, так как больница обслуживает не только самый большой район в городе, но и фактически четверть Волгоградской области", - резюмирует автор петиции.

По состоянию на 15.50 мск сегодня петицию подписали 205 человек.

Сотрудники больницы не жаловались руководству учреждения

Информация, указанная в петиции, не соответствует действительности, сообщил представитель облздрава.

"По информации администрации медицинского учреждения, за 2019 год обращений со стороны сотрудников по поводу размера заработной платы или изменения графика работы не поступало. Кроме того, не поступало запросов со стороны контролирующих органов […] В медицинской организации нет сотрудника по имени Алевтина Назарова, от имени которой написана петиция", - цитирует сегодня сотрудника ведомства "Интерфакс".

Средняя зарплата врачей в волгоградской больнице №15 составляет 54 тысячи рублей, среднего медицинского персонала - 27 тысяч рублей, сообщили в ведомстве. Кроме того, за 11 месяцев 2019 года в больнице были трудоустроены 35 врачей-специалистов, а уволены - 11 врачей-специалистов, пять из которых - в связи с переменой места жительства, отметил представитель облздрава.

В больнице с 2018 года на работу вернулись и устроились трое врачей-анестезиологов-реаниматологов, также уточнили в ведомстве. "Медучреждение готовит себе кадры и с помощью целевого набора в медицинский университет и колледж. Только в 2019 году заключено 14 договоров на целевое обучение будущих специалистов. В настоящее время в волгоградском медвузе учатся 30 студентов, с которыми больница №15 заключила договоры о целевом обучении", - привело сегодня слова представителя облздрава газета "Волгоградская правда" на своем сайте.

На сайте Комитета здравоохранения Волгоградской области на 14.00 мск сегодня нет информации о ситуации в райбольнице №15 города.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре представители независимого профсоюза "Альянс врачей" в Краснодарском крае написали письмо в прокуратуру о том, что отделение паллиативной помощи в Сочи переполнено, пациентов плохо кормят, а медперсонала, лекарств и медицинских средств для ухода за больными не хватает. "Конфликта нет и не было", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" главврач больницы.