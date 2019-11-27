Въезд на территорию режимного объекта. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 ноября 2019, 11:33

Ростовский суд оставил в силе приговор начальнику таможенного поста

Суд в Ростове-на-Дону отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на приговор начальнику поста Миллеровской таможни Сергею Ломатченко, осужденному на восемь лет колонии по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Донецкий горсуд Ростовской области приговорил начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни Сергея Ломатченко к восьми годам колонии и штрафу в семь миллионов рублей, признав его виновным в получении взяток.

По данным суда, Сергей Ломатченко получал деньги от предпринимателя, возившего грузы из Украины в Россию. Плата за каждый автомобиль с товарами, пересекающий границу, составляла 2000 рублей, всего сотрудник таможни получил более 1,36 миллиона рублей.

Ростовский облсуд не удовлетворил жалобу защиты на приговор Ломатченко, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

"Приговор Донецкого городского суда по делу в отношении Ломатченко оставлен без изменений", - сказал он.

Комментариями от представителей осужденного и признанного потерпевшим предпринимателя «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Сотрудник ростовской таможни осужден за взятку", "Продлен арест заместителю главы СКЖД", "Дальнобойщики нашли пути доставки грузов из Грузии в Россию".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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