Ростовский суд оставил в силе приговор начальнику таможенного поста

27 ноября 2019, 11:33

Суд в Ростове-на-Дону отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на приговор начальнику поста Миллеровской таможни Сергею Ломатченко, осужденному на восемь лет колонии по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Донецкий горсуд Ростовской области приговорил начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни Сергея Ломатченко к восьми годам колонии и штрафу в семь миллионов рублей, признав его виновным в получении взяток.

По данным суда, Сергей Ломатченко получал деньги от предпринимателя, возившего грузы из Украины в Россию. Плата за каждый автомобиль с товарами, пересекающий границу, составляла 2000 рублей, всего сотрудник таможни получил более 1,36 миллиона рублей.

Ростовский облсуд не удовлетворил жалобу защиты на приговор Ломатченко, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

"Приговор Донецкого городского суда по делу в отношении Ломатченко оставлен без изменений", - сказал он.

Комментариями от представителей осужденного и признанного потерпевшим предпринимателя «Кавказский узел» пока не располагает.