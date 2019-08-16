16 августа 2019, 12:07

Продлен арест заместителю главы СКЖД

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца арест первому замначальника Северо-Кавказской железной дороги, подозреваемому в получении взятки, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", первый замначальника СКЖД и замглавы одного из управлений перевозок были заподозрены в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации. Первый замглавы СКЖД был задержан, а в его доме и служебном кабинете проведены обыски, сообщили следователи 12 июля. 13 июля суд арестовал его на два месяца.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 15 августа продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца первому замначальника Северо-Кавказской железной дороги и заместителю начальника управления перевозок. Дело в отношении них расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщило сегодня Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России на своем сайте.

Примечание:

"Суд подтвердил приговор главе отдела судебных приставов в Ростовской области", "Дознаватель из Нальчика задержан по подозрению в получении крупной взятки", "МВД Кабардино-Балкарии отчиталось об увольнении двух обвиняемых во взятках".

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