Активисты "Гражданского движения" подверглись нападению в Сигнахи

25 ноября 2019, 01:54

"Гражданское движение" Алеко Элисашвили начало кампанию по информированию граждан о преимуществах пропорциональной системы. В Сигнахи члены движения подверглись нападению со стороны представителей горсовета и активистов "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии отклонил законопроект оппозиции о проведении выборов по пропорциональной системе. Голосование по конкурирующему проекту "Грузинской мечты" о проведении парламентских выборов уже в 2020 году по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере было перенесено из-за того, что против реформы выступили мажоритарные депутаты. 14 ноября проект изменений не набрал нужного числа голосов в парламенте. После этого начались акции протеста. 21 ноября, несмотря на попытки полицейских помешать акции протеста, сторонники оппозиции повесили символический замок на ограду здания правительства, а 24 ноября попытались повесить такой же замок на ворота резиденции Саломе Зурабишвили.

18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. Участники митингов требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Активисты правящей партии "Грузинская мечта" и депутаты сакребуло города Сигнахи 24 ноября вступили в стычку с лидером "Гражданского движения" Алеко Элисашвили. Инцидент произошел на рынке Бодбисхеви, где Элисашвили проводил кампанию "Изобличим феодалов-мажоритариев", пишет "Общественный вещатель".

По словам руководителя телавского филиала организации "Гражданское движение" Нино Гоголашвили, депутат сакребуло нанес ей устные и физические оскорбления, после чего его задержала полиция.

"Они не давали нам встретиться с населением", - цитирует Гоголашвили "Эхо Кавказа". По ее словам, после задержания депутата встреча состоялась.

Алеко Элисашвили сообщил о произошедшем инциденте на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы начали кампанию против феодалов-мажоритариев по всей Грузии", - написал он, отметив, что мажоритарный депутат парламента от Сигнахи-Дедоплисцкаро не захотел встречаться с ними на Бодбисхевском рынке, зато один из членов горсовета ударил Нино Гоголашвили.

"Одна из главных причин бедности в этой стране - преобладающие мажоритарии в районах. Мы начали сегодня (24 ноября), и никто не остановит нас по всей Грузии... Несмотря на сопротивление, мы все же встречались с населением муниципалитета Сигнахи... Мы познакомили местных жителей с преимуществами пропорциональной системы и объяснили, как мажоритарии разбогатели за их счет. В рамках кампании "Посмотрим на феодальных мажоритариев" мы будем путешествовать по всей Грузии", - говорится в сообщении Элисашвили, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Алеко Элисашвили в 2017 году баллотировался на пост мэра Тбилиси, однако уступил Кахе Каладзе, набрав 17,49 процента голосов. В 2018 году он создал собственное гражданское движение, целью которого заявил создание в стране гуманной обстановки и поиск новых лидеров. После этого активисты его движения неоднократно проводили акции против отдельных действий властей. К примеру, в сентябре этого года активисты "Гражданского движения" провели акцию-перфоманс у здания администрации президента Грузии в связи с решением Саломе Зурабишвили о помиловании.

Расследование по факту происшествия на Бодбисхевском рынке начато по статье 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, сообщает "Общественный вещатель".