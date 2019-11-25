Сигнахи. Фото: Roberto Strauss, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35915799

25 ноября 2019, 01:54

Активисты "Гражданского движения" подверглись нападению в Сигнахи

"Гражданское движение" Алеко Элисашвили начало кампанию по информированию граждан о преимуществах пропорциональной системы. В Сигнахи члены движения подверглись нападению со стороны представителей горсовета и активистов "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел",  парламент Грузии отклонил законопроект оппозиции о проведении выборов по пропорциональной системе. Голосование по конкурирующему проекту "Грузинской мечты" о проведении парламентских выборов уже в 2020 году по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере было перенесено из-за того, что против реформы выступили мажоритарные депутаты. 14 ноября проект изменений не набрал нужного числа голосов в парламенте. После этого начались акции протеста. 21 ноября, несмотря на попытки полицейских помешать акции протеста, сторонники оппозиции повесили символический замок на ограду здания правительства, а 24 ноября попытались повесить такой же замок на ворота резиденции Саломе Зурабишвили.

18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. Участники митингов требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Активисты правящей партии "Грузинская мечта" и депутаты сакребуло города Сигнахи 24 ноября вступили в стычку с лидером "Гражданского движения" Алеко Элисашвили. Инцидент произошел на рынке Бодбисхеви, где Элисашвили проводил кампанию "Изобличим феодалов-мажоритариев", пишет "Общественный вещатель".

По словам руководителя телавского филиала организации "Гражданское движение" Нино Гоголашвили, депутат сакребуло нанес ей устные и физические оскорбления, после чего его задержала полиция.

"Они не давали нам встретиться с населением", - цитирует Гоголашвили "Эхо Кавказа". По ее словам, после задержания депутата встреча состоялась.

Алеко Элисашвили сообщил о произошедшем инциденте на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы начали кампанию против феодалов-мажоритариев по всей Грузии", - написал он, отметив, что мажоритарный депутат парламента от Сигнахи-Дедоплисцкаро не захотел встречаться с ними на Бодбисхевском рынке, зато один из членов горсовета ударил Нино Гоголашвили.

"Одна из главных причин бедности в этой стране - преобладающие мажоритарии в районах. Мы начали сегодня (24 ноября), и никто не остановит нас по всей Грузии... Несмотря на сопротивление, мы все же встречались с населением муниципалитета Сигнахи... Мы познакомили местных жителей с преимуществами пропорциональной системы и объяснили, как мажоритарии разбогатели за их счет. В рамках кампании "Посмотрим на феодальных мажоритариев" мы будем путешествовать по всей Грузии", - говорится в сообщении Элисашвили, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Алеко Элисашвили в 2017 году баллотировался на пост мэра Тбилиси, однако уступил Кахе Каладзе, набрав 17,49 процента голосов. В 2018 году он создал собственное гражданское движение, целью которого заявил создание в стране гуманной обстановки и поиск новых лидеров. После этого активисты его движения неоднократно проводили акции против отдельных действий властей. К примеру, в сентябре этого года активисты "Гражданского движения" провели акцию-перфоманс у здания администрации президента Грузии в связи с решением Саломе Зурабишвили о помиловании.

Расследование по факту происшествия на Бодбисхевском рынке начато по статье 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, сообщает "Общественный вещатель".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси", "Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи", "Прокуратура признала потерпевшим участника июньских протестов в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 ноября 2019, 04:49

  • Донские казаки назвали вымыслом поддержку властей

    Участники блог-тура посетили казачьи станицы Ростовской области, жители которого пожаловались на отсутствие работы. Сельчане отметили, что несмотря на кажущееся внимание со стороны властей, казачество постепенно "сливается", теряет самостоятельность.

25 ноября 2019, 03:50

25 ноября 2019, 02:53

24 ноября 2019, 23:58

  • Резкий отлив Азовского моря встревожил жителей юга России

    Азовское море отступило от берега в Краснодарском крае и Ростовской области, обнажив десятки метров дна, сообщили местные жители. Отлив принес жителям Таганрога проблемы с водоснабжением и создал опасность для габаритных судов, которые могут сесть на мель.

24 ноября 2019, 23:24

  • Сюжет о "бездельниках" в Чечне спровоцировал заочный спор Тумсо и Ахмадова

    Жителей Чечни возмутил телерепортаж о "бездельниках", показанный ЧГТРК "Грозный" на фоне экономического удушения населения, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Многие люди в Чечне готовы браться за любую работу, чтобы иметь хотя бы 15-20 тысяч рублей в месяц, отметили глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Руслан Мартагов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи