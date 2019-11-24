Силовики пресекли попытку активистов символически закрыть резиденцию Зурабишвили

24 ноября 2019, 16:23

Участники акции протеста против политики президента Грузии Саломе Зурабишвили попытались сегодня повесить символический замок на ворота ее резиденции. Сотрудники полиции не дали им это сделать, тогда активисты повесили замок на ограду здания.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября активисты проводят в Тбилиси акции протеста, начавшиеся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 21 ноября, несмотря на попытки полицейских помешать акции протеста, сторонники оппозиции повесили символический замок на ограду здания правительства.

18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. Участники митингов требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Сегодня несколько десятков молодых людей из оппозиционных партий, объединившиеся в межпартийное молодежное движение "Габеда" ("Осмелься"), провели в Тбилиси митинг у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили и попытались повесить замок на ворота здания.

Однако полицейские не позволили активистам подойти к воротам резиденции. Один из инициаторов акции протеста, представитель "Лейбористской партии Грузии" Михаил Кумсишвили заявил полицейским, что протестующие не нарушают закон, пытаясь повесить символический замок на вход в здание. "Мы не собираемся наносить вред имуществу, мы хотим совершить политический акт", - сказал силовикам Кумсишвили, пояснив, что Зурабишвили "не выражает интересы народа".

Во время разгона митига 20 июня президент страны не остановила силовиков, объяснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" позицию протестующих участник акции Бека Нателашвили. Поводом для своего негодования активисты назвали также выступление Саломе Зурабишвили, которая 23 ноября призвала прекратить уличные акции.

"Сегодня хочу особо призвать всех: сейчас не время для противостояния... Парламент – это то место, где надо искать выход. Может, он не устроит всех, но сделает возможным разрядить обстановку. И что самое главное, призываю всех продолжить работу над Избирательным кодексом, чтобы наши граждане получили возможность путем справедливых выборов изъявить свою волю", - привел 23 ноября слова Зурабишвили "Sputnik Грузия".

"Нами движет желание вернуть законость в Грузии - необходимо принять пропорциональную систему выборов в парламент, от чего отказался Бидзина Иванишвили. И Зурабишвили фактически поддержала это его решение", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" активист "Гебеда" Георгий Цурцумия.

Не сумев повесить замок на ворота с северной стороны здания, молодые люди попытались пройти к южным воротам резиденции. Однако и там несколько полицейских не дали им повесить замок на ворота. Тогда Михаил Кумсишвили повесил замок на ограде между воротами, а ключ бросил во двор резиденции, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Полицейские не дали активистам повесить замок на ворота, сославшись на статью Кодекса об административных правонарушениях, которая запрещает подобные действия в отношении зданий, являющихся памятниками культурного наследия, информирует сегодня ТАСС.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".