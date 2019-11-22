Таганрогский программист приговорен в США к четырем годам тюрьмы

22 ноября 2019, 09:07

Суд в США приговорил программиста из Таганрога Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в киберпреступлениях. Лисов выйдет на свободу уже через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый им срок, предположила 21 ноября защита.

Как писал "Кавказский узел", программист из Таганрога Станислав Лисов был задержан в Барселоне 13 января 2017 года на основании запроса со стороны ФБР и Интерпола по подозрению в разработке вируса NeverQuest, использовавшегося для кражи банковских данных. Ущерб от его действий следствие оценивало в пять миллионов долларов. Изначально Лисов своей вины не признавал. В январе 2018 года он был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в киберпреступлениях. В феврале 2019 года программист частично признал вину в результате переговоров с местной прокуратурой, сообщил адвокат Лисова.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Станислава Лисова к четырем годам тюрьмы за кражу денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest, сообщили 21 ноября РИА "Новости".

Прокурор требовал приговорить таганрогского программиста к пяти годам тюрьмы, информировало агентство.

На решение судьи об уменьшении срока повлияло то, что у Лисова было тяжелое детство, когда его семья была вынуждена уехать из Грозного. Также судья посчитала негуманным, что в испанской тюрьме, где Лисов провел год, прежде чем его экстрадировали в США, он был ограничен в звонках и посещениях, сообщила 21 ноября на своем сайте "Российская газета".

Судья Валери Капрони заявила, что срок россиянина уменьшен на 15% "за хорошее поведение", и судья учла то, что он ранее уже провел в заключении около трех лет. После выхода из тюрьмы он, "вероятнее всего, будет депортирован" в Россию, цитирует Валери Капрони ТАСС.

Станислав Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов США, а также 480 тысяч долларов США в качестве возмещения ущерба лицам, пострадавшим от его действий, информировало со ссылкой на судью агентство.

"Мы считаем это великой победой", - цитирует одного из адвокатов россиянина Аркадия Буха агентство. Лисов, скорее всего, будет депортирован в Россию весной 2020 года, где воссоединится с семьей, заявил адвокат.

Он не исключил, что процесс депортации может затянуться. Лисов, вероятнее всего, не располагает теми средствами, которые рассчитывает взыскать с него суд, однако это не должно сказаться на сроках освобождения, считает Аркадий Бух.