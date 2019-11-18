Стройка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

18 ноября 2019, 12:07

Дело о мошенничестве подрядчика Минстроя Ингушетии дошло до суда

Гендиректор строительной фирмы на 43,5 миллиона рублей завысил сумму работ при возведении двух детских садов, заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября директору стройкомпании было предъявлено обвинение в составлении фиктивного отчета о строительстве в 2018 году двух детсадов на 220 мест каждый в селах Сагопши и Новый Редант. Сумма ущерба была оценена следствием в 38 миллионов рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд, сообщило сегодня следствие, не пояснив, в каком именно суде будет проходить процесс.

При этом следствие уточнило сумму ущерба. "Обвиняемый завысил объемы выполненных работ на сумму свыше 43,5 миллиона рублей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте управления Следкома по Ингушетии.

Скриншот комментария к сообщению следствия о передаче в суд дела о мошенничестве при строительстве детсадов в Ингушетии, https://bakdar.org/generalnyj-direktor-pri-stroitelstve-detskix-sadov-v-ingushetii-ukral-435-millionov-rublej/Читатель сайта "Новости Ингушетии Бакъдар" Малгобек поднял вопрос о контроле за подрядчиком. "Куда смотрел технадзор?" - написал он.

"Ну получит он, как и все до него, несколько лет условно - и снова к новым проектам", - скептически прокомментировал сегодня сообщение следствия другой, анонимный комментатор.

Скриншот комментария к новости о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве детсада в Сагопши, https://bakdar.org/generalnyj-direktor-stroitelnoj-kompanii-podozrevaetsya-v-moshennichestve-pri-stroitelstve-detskogo-sada-v-c-sagopshi/Ранее читатели того же издания высказали мнение, что за этим делом стоит проблема коррумпированности чиновников. "Нет ни одного строителя в республике, который хотел бы воровать, чтобы его затем посадили. Если с них требуют 30-50% отката, о каком качестве может идти речь, его (строительство. - Прим. "Кавказского узла") трудно даже завершить", - написал анонимный комментатор 31 июля.

На сайте прокуратуры Ингушетии к 12.06 мск 18 ноября не появилось подтверждения того, что утверждено обвинительное заключение, а на сайте Минстроя отсутствуют комментарии относительно этого дела.

Примечание:

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