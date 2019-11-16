16 ноября 2019, 18:29
Волгоградские дольщики возмущены отсутствием работ на стройках
Дома в жилищных комплексах «Династия» и «Адмиралтейский» в Волгограде до сих пор стоят недостроенными, работы на них не проводятся, прокомментировали сюжет на местном телеканале о возобновлении строительства дольщики. Они рассказали о том. Что готовят новые акции протеста.
Как писал "Кавказский узел", дольщики трех волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста. В начале апреля гендиректор застройщика на встрече с дольщиками заявил, что найдена компания, готовая завершить возведение ЖК "Адмиралтейский". Около 80 дольщиков выразили недовольство отсутствием реальных результатов встречи и заявили, что живут на съемных квартирах, так и не получив присужденные им неустойки. Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы в Волгограде и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили 10 ноября на митинге обманутые дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.
Два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, как и дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе города. В строительстве ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" участвовал Волгоградский завод железобетонных изделий (ЗЖБИК), против застройщика возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями с тяжелыми последствиями.
ВГТРК «Волгоград –ТРК» в программе «Вести-Волгоград» 14 ноября показал сюжет о вручении ключей дольщикам ЖК «Парк Европейский». В сюжете говорится, что в регионе за пять лет удалось восстановить права семей более пяти тысяч дольщиков, завершено 62 долгостроя. Также сообщается о возобновлении строительства ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». Сдача домов этих жилищных комплексов намечена на 2020 год, отмечается в телесюжете. Видео размещено на Youtube-канале «ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"» 14 ноября.
Однако, по данным работы дольщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский», на этих объектах работы не ведутся. Об этом сами дольщики сообщили корреспонденту «Кавказского узла» 15 ноября.
«И вчера (14 ноября), и позавчера (13 ноября), и сегодня я ходила на стройку, никакие работы там не проводятся. Также работы не ведутся на «Адмиралтейском». Однако, «Вести-Волгоград» сообщили нам об обратном. Я снимаю напротив квартиру – ничего там не строится», - рассказала дольщица ЖК «Династия» Марина Тесленко
По словам Тесленко, 19 ноября дольщики намерены провести одиночные пикеты у областной администрации с требованием достроить дома. «После этого мы подадим уведомление на проведение митинга, который планируем провести в Красноармейском районе у «Адмиралтейского», - сказала она.
«12 ноября мы заезжали на стройку, там никого, тишина как в Припяти. Там иногда работал один фасадчик, но он сказал, что уходит работать на другой объект. Мы были возмущены, когда увидели по телевизору сюжет о возобновлении работ, мы ждем дату, на которую нам согласуют следующий митинг», - сказала дольщица ЖК «Адмиралтейский» Светлана Берда.
Женщина отметила, что живет с семей на даче. «В этом году дочка пошла в школу, у нас большие трудности, чтобы ее доставлять туда, приходится кого-то просить забрать ребенка, потому что она сама не доберется. Планировалось, что мы переедем в «Адмиралтейский», а там две школы в трех минутах, место очень удобное. Сейчас мы вынуждены жить за городом, у нас большая проблема куда-то еще ее сводить для общего развития», - отметила Светлана Берда.
Дольщик ЖК «Адмиралтейский» Максим Ванеев был на стройке 15 ноября. «С утра заезжал, там один фасадчик вышел на работу, он отрабатывает деньги, которые ему когда-то заплатили, ему осталось доделать один балкон», - рассказал мужчина.
Комментарии представителя компании-застройщика ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский», офис которой расположен в Воронеже, получить не удалось. Телефоны офиса компании не отвечают, передает корреспондент «Кавказского узла».
Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"