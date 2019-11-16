Волгоградские дольщики возмущены отсутствием работ на стройках

16 ноября 2019, 18:29

Дома в жилищных комплексах «Династия» и «Адмиралтейский» в Волгограде до сих пор стоят недостроенными, работы на них не проводятся, прокомментировали сюжет на местном телеканале о возобновлении строительства дольщики. Они рассказали о том. Что готовят новые акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", дольщики трех волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста. В начале апреля гендиректор застройщика на встрече с дольщиками заявил, что найдена компания, готовая завершить возведение ЖК "Адмиралтейский". Около 80 дольщиков выразили недовольство отсутствием реальных результатов встречи и заявили, что живут на съемных квартирах, так и не получив присужденные им неустойки. Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы в Волгограде и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили 10 ноября на митинге обманутые дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, как и дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе города. В строительстве ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" участвовал Волгоградский завод железобетонных изделий (ЗЖБИК), против застройщика возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями с тяжелыми последствиями.

ВГТРК «Волгоград –ТРК» в программе «Вести-Волгоград» 14 ноября показал сюжет о вручении ключей дольщикам ЖК «Парк Европейский». В сюжете говорится, что в регионе за пять лет удалось восстановить права семей более пяти тысяч дольщиков, завершено 62 долгостроя. Также сообщается о возобновлении строительства ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». Сдача домов этих жилищных комплексов намечена на 2020 год, отмечается в телесюжете. Видео размещено на Youtube-канале «ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"» 14 ноября.

Однако, по данным работы дольщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский», на этих объектах работы не ведутся. Об этом сами дольщики сообщили корреспонденту «Кавказского узла» 15 ноября.

«И вчера (14 ноября), и позавчера (13 ноября), и сегодня я ходила на стройку, никакие работы там не проводятся. Также работы не ведутся на «Адмиралтейском». Однако, «Вести-Волгоград» сообщили нам об обратном. Я снимаю напротив квартиру – ничего там не строится», - рассказала дольщица ЖК «Династия» Марина Тесленко

По словам Тесленко, 19 ноября дольщики намерены провести одиночные пикеты у областной администрации с требованием достроить дома. «После этого мы подадим уведомление на проведение митинга, который планируем провести в Красноармейском районе у «Адмиралтейского», - сказала она.

«12 ноября мы заезжали на стройку, там никого, тишина как в Припяти. Там иногда работал один фасадчик, но он сказал, что уходит работать на другой объект. Мы были возмущены, когда увидели по телевизору сюжет о возобновлении работ, мы ждем дату, на которую нам согласуют следующий митинг», - сказала дольщица ЖК «Адмиралтейский» Светлана Берда.

Женщина отметила, что живет с семей на даче. «В этом году дочка пошла в школу, у нас большие трудности, чтобы ее доставлять туда, приходится кого-то просить забрать ребенка, потому что она сама не доберется. Планировалось, что мы переедем в «Адмиралтейский», а там две школы в трех минутах, место очень удобное. Сейчас мы вынуждены жить за городом, у нас большая проблема куда-то еще ее сводить для общего развития», - отметила Светлана Берда.

Дольщик ЖК «Адмиралтейский» Максим Ванеев был на стройке 15 ноября. «С утра заезжал, там один фасадчик вышел на работу, он отрабатывает деньги, которые ему когда-то заплатили, ему осталось доделать один балкон», - рассказал мужчина.

Комментарии представителя компании-застройщика ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский», офис которой расположен в Воронеже, получить не удалось. Телефоны офиса компании не отвечают, передает корреспондент «Кавказского узла».