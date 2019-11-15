Продлен арест обвиняемому в подготовке теракта жителю Кабардино-Балкарии

15 ноября 2019, 22:19

Житель Урванского района, которого задержали после обнаружения спецслужбами тайника с самодельными бомбами, оставлен под стражей, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в августе спецслужбы нашли и обезвредили в Урванском районе два самодельных взрывных устройства. После этого был задержан предполагаемый владелец бомб - местный житель, имеющий судимость за причастность к террористической деятельности. Он признался, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", утверждают силовики.

Задержанный был заключен под стражу. Нальчикский городской суд постановил продлить ему арест, говорится в сегодняшнем сообщении прокуратуры. На какой срок продлен арест и в какой день вынесено это решение, в сообщении не уточняется. Не приводится и статья, по которой возбуждено уголовное дело. Однако прокуратура сообщает, что арестованный обвинен в подготовке теракта.

Установлено, что оба взрывных устройства были изготовлены им самим, со ссылкой на прокуратуру республики информировало сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

К 22.10 мск 15 ноября на сайте Следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии не появилось информации об этом деле.

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