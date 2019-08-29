29 августа 2019, 13:51
ФСБ сообщила о предотвращенных терактах в Кабардино-Балкарии
В тайнике в Урванском районе найдены два самодельных взрывных устройства, задержанный местный житель признался, что готовил теракты, отчиталась сегодня ФСБ.
Тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности был найден около населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района при проверке оперативной информации, сообщила пресс-служба ФСБ.
Бомбы обезвредили на месте, после этого "удалось найти и задержать" человека, который изготовил эти устройства. Задержанный - местный житель, ранее судимый за терроризм, пишет со ссылкой на сообщение ведомства РИА Новости.
По данным силовиков, мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур". При этом ФСБ не уточнила, связан ли он с террористическими организациями, сообщает агентство.
На сайте ФСБ сообщение о задержании жителя Кабардино-Балкарии пока не опубликовано.
"У жителя Кабардино-Балкарии изъяты компоненты для самодельной бомбы", "В 2018 году число жертв конфликта на Северном Кавказе снизилось на 38%", "Силовики сочли убитых при спецоперации в Кабардино-Балкарии боевиками-новичками".
29 августа 2019, 13:38
-
Журналист Хази освободился из азербайджанской тюрьмы
Обозреватель оппозиционной газеты Сеймур Хази сегодня вышел на свободу после пятилетнего тюремного срока по делу об избиении. Коллеги и супруга Хази заявили, что он был осужден по политическим мотивам. Сам журналист сообщил, что продолжит свою профессиональную деятельность.
29 августа 2019, 12:46
-
Forbes исключил братьев Магомедовых из списка богатейших семей
Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные по делу о мошенничестве, за год потеряли почти все свои активы, констатировал 28 августа журнал Forbes. В рейтинг богатейших семейных кланов России, составленный изданием, вошли семьи ингушского бизнесмена Михаила Гуцериева и уроженца Чечни Мусы Бажаева.
29 августа 2019, 12:01
-
Защита оспорила перенос суда по делу убитых дагестанцев
Заседание по апелляционной жалобе, оспорившей отказ перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни, назначено на 19 сентября, сообщили в суде. Суд изменяет территориальную подсудность дела по схожим делам, заявил адвокат Андрей Сабинин.
29 августа 2019, 11:12
-
Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке
Уроженец Дагестана Вали Багаутдинов, который, по версии силовиков, был убит ответным огнем в перестрелке в Буйнакском районе, накануне гибели отлучился заправить машину в Махачкале и пропал, рассказала его мать Гульнара Багаутдинова. По версии женщины, силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку.
29 августа 2019, 10:57
-
Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц
Суд продлил срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова до 27 сентября, сообщили 28 августа в суде.
-
29 августа 2019, 12:46
Forbes исключил братьев Магомедовых из списка богатейших семей
-
29 августа 2019, 12:01
Защита оспорила перенос суда по делу убитых дагестанцев
-
29 августа 2019, 07:14
Президент Грузии отказалась помиловать протоиерея Мамаладзе
-
29 августа 2019, 05:591
Кашешову отказано в очной ставке с засекреченным свидетелем
-
29 августа 2019, 03:06
Награждение Хусейна Межидова дало повод для критики чеченского омбудсмена
-
28 августа 2019, 21:04
Следствие проигнорировало просьбу Ужахова о разъяснении обвинения
-
29 августа 2019, 12:01
Защита оспорила перенос суда по делу убитых дагестанцев
-
29 августа 2019, 10:57
Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц
-
29 августа 2019, 09:56
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничном районе
-
29 августа 2019, 06:30
Двое силовиков арестованы в Анапе по делу о принуждении юной спортсменки к сексу
-
29 августа 2019, 01:05
Активистка из Прохладного оштрафована за появление в маске Путина на митинге
-
28 августа 2019, 22:16
Сотрудник РЖД обвинен в гибели рабочего в Дагестане
-
28 августа 2019, 17:00
Жители шести населенных пунктов Дагестана остались без газа после аварии
-
28 августа 2019, 16:041
Азербайджан включил в "черный список" депутата Европарламента
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
29 августа 2019, 13:38
Журналист Хази освободился из азербайджанской тюрьмы
-
29 августа 2019, 12:46
Forbes исключил братьев Магомедовых из списка богатейших семей
-
26 августа 2019, 16:51
Хаджимба Рауль Джумкович
-
26 августа 2019, 16:42
Квициния Алхас Алексеевич
-
26 августа 2019, 16:39
Дзапшба Леонид Юрьевич
-
27 августа 2019, 19:02
Женский взгляд из НальчикаКоррупция, благотворительность… или поборы? 1
-
26 августа 2019, 10:32
Женский взгляд из НальчикаКак прожить на пенсию? О дачнице Гале… 2
-
25 августа 2019, 21:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваВ Майкопе изданы работы Рамазана Трахо 1
-
23 августа 2019, 18:21
Женский взгляд из НальчикаСбереги мое завтра, вчерашняя боль!.. 1
-
19 августа 2019, 16:09
Женский взгляд из НальчикаСладкая ложь о повышении средней зарплаты 1
-
28 августа 2019, 10:40Глава "Стыр Ныхаса" открестился от молодежного комитета своей организации
-
27 августа 2019, 15:54Улица Стефана Лаптиева переименована в Габитова
-
27 августа 2019, 15:52В Адыгее гостит группа черкесской молодежи из Турции
-
27 августа 2019, 07:36Проблема самостроев в Сочи и Красной Поляне
-
27 августа 2019, 07:29Чиновники захватывают землю у инвалидов
-
26 августа 2019, 15:21
Главное о выборах президента Абхазии-2019
-
16 августа 2019, 14:03
Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 августа 2019, 17:14
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе во втором квартале 2019 года по данным Кавказского Узла
-
26 августа 2019, 16:44
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2019 года стали 10 человек