ФСБ сообщила о предотвращенных терактах в Кабардино-Балкарии

29 августа 2019, 13:51

В тайнике в Урванском районе найдены два самодельных взрывных устройства, задержанный местный житель признался, что готовил теракты, отчиталась сегодня ФСБ.

Тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности был найден около населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района при проверке оперативной информации, сообщила пресс-служба ФСБ.

Бомбы обезвредили на месте, после этого "удалось найти и задержать" человека, который изготовил эти устройства. Задержанный - местный житель, ранее судимый за терроризм, пишет со ссылкой на сообщение ведомства РИА Новости.

По данным силовиков, мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур". При этом ФСБ не уточнила, связан ли он с террористическими организациями, сообщает агентство.

На сайте ФСБ сообщение о задержании жителя Кабардино-Балкарии пока не опубликовано.