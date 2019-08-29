29 августа 2019, 13:51

ФСБ сообщила о предотвращенных терактах в Кабардино-Балкарии

В тайнике в Урванском районе найдены два самодельных взрывных устройства, задержанный местный житель признался, что готовил теракты, отчиталась сегодня ФСБ.

Тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности был найден около населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района при проверке оперативной информации, сообщила пресс-служба ФСБ.

Бомбы обезвредили на месте, после этого "удалось найти и задержать" человека, который изготовил эти устройства. Задержанный - местный житель, ранее судимый за терроризм, пишет со ссылкой на сообщение ведомства РИА Новости.

По данным силовиков, мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур". При этом ФСБ не уточнила, связан ли он с террористическими организациями, сообщает агентство.

На сайте ФСБ сообщение о задержании жителя Кабардино-Балкарии пока не опубликовано.

Примечание:

"У жителя Кабардино-Балкарии изъяты компоненты для самодельной бомбы", "В 2018 году число жертв конфликта на Северном Кавказе снизилось на 38%", "Силовики сочли убитых при спецоперации в Кабардино-Балкарии боевиками-новичками".

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