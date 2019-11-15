Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

15 ноября 2019, 10:48

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 20 раз, в том числе в двух селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Кемерли Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".