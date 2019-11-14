Граница Южной Осетии и Грузии. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

14 ноября 2019, 17:47

Трое граждан Грузии освобождены в Южной Осетии

Трое оштрафованных в Южной Осетии за нарушение границы граждан Грузии переданы грузинской стороне.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Ленингорский районный суд в Южной Осетии назначил административные штрафы трем жителям Грузии, которых признал виновными в нарушении границы. Все они, по данным КГБ Южной Осетии, были задержаны 9 и 11 ноября. Еще один человек, житель села Гремисхеви Душетского района Грузии Важа Гаприндашвили, подвергся уголовному преследованию. В отличие от трех других задержанных, он пересек границу умышленно, утверждает КГБ.

Сегодня трех задержанных - Зураба Тухиашвили, Рамаза Задишвили и Давида Мишелашвили - передали грузинским правоохранителям на пропускном пункте Эргнети, со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии информировал сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Всем троим было назначено по две тысячи рублей штрафа, сообщила "Грузия Online".

По данным СГБ Грузии, Важа Гаприндашвили - врач из Тбилиси, его задержали в окрестностях села Орчосани, говорится в публикации. Об обстоятельствах задержания Гаприндашвили там не говорится.

В группе КГБ Южной Осетии в Facebook по состоянию 17.47 мск 14 ноября нет данных о передаче трех задержанных грузинской стороне.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Госдеп США назвал визит Путина в Абхазию "неприемлемым", "Политологи скептически оценили инициативу Маргвелашвили вступить в диалог с Россией", "Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии".

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