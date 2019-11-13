Контрактник осужден за гибель офицера в Северной Осетии

13 ноября 2019, 22:36

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту Евгения Верстунина к двум годам колонии-поселения за гибель офицера из-за неосторожного обращения с оружием.

По данным следствия, 11 апреля Верстунин во время огневой подготовки занял позицию лежа, установив пулемет на коробку с патронной лентой. Оружие стало падать и солдат, пытаясь поймать его, нечаянно нажал на спусковой крючок. "В результате офицер получил огнестрельное пулевое ранение головы, от которого скончался", - сообщило главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Военнослужащий признан виновным по ч. 2 ст. 349 УК России (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Приговором Владикавказского гарнизонного военного суда Верстунину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о приговоре военнослужащим российской базы в Южной Осетии Зелиму Албегову и Арсену Сланову, которые были признаны виновными избиении офицеров. Они получили 3 года и 1 год и 8 месяцев заключения соответственно. Дело сержантов вызвало большой общественный резонанс. В октябре 2018 года апелляционная инстанция заменила им реальные сроки лишения свободы на условные.