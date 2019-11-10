10 ноября 2019, 20:59

Ростовские дольщики присоединились к акции протеста на Кубани

Дольщики из Ростова-на-Дону и Краснодара провели совместный митинг, требуя остановить снос домов, признанных самостроями.

Активисты из Ростовской области приехали сегодня в Краснодар на митинг дольщиков. Они выступили с лозунгом "Объединяйся, действуй, живи", рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" координатор объединенной рабочей группы обманутых дольщиков и пайщиков Ростовской области Ирина Власова.

Сегодня в Краснодаре в Парке 30-летия Победы собрались дольщики наиболее крупных жилищных комплексов, которые не смогли получить свое жилье. Активисты попросили помощи от властей, а также принять мер в отношении недобросовестных застройщиков, сообщается на сайте "ФедералПресс". 

В акции приняли участие дольщики, купившие квартиры в самостроях в переулке Хоперский, 55, на улице Травяная, 18/21, по улице Седова, 153, в переулке Виноградный, 2а, а также  ЖСК "Державинский" в Ростове-на-Дону. Участники митинга выступили против сноса объектов самовольного строительства в Ростовской области, Краснодарском крае, Сочи и других городах Южного Федерального округа, а также потребовали наложить мораторий на снос жилых и уже достроенных домов.

"Дольщики надеются, что власти Южного Федерального округа не допустят сноса домов, в которых уже проживают люди, в том числе дети и старики, иначе они останутся на улице", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Власова.

"Кавказский узел" также писал, что акция протеста дольщиков сегодня прошла в Волгограде. Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обманаразмещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. 

Примечание:

"Застройщик в Краснодаре осужден на 6,5 года тюрьмы за обман дольщиков", "Четверо сочинских застройщиков обвинены в обмане свыше 60 дольщиков", "Суд подтвердил приговор по делу о присвоении денег дольщиков в Таганроге".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 ноября 2019, 20:01

10 ноября 2019, 19:00

10 ноября 2019, 18:03

10 ноября 2019, 17:00

10 ноября 2019, 16:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи