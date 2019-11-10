Ростовские дольщики присоединились к акции протеста на Кубани

10 ноября 2019, 20:59

Дольщики из Ростова-на-Дону и Краснодара провели совместный митинг, требуя остановить снос домов, признанных самостроями.

Активисты из Ростовской области приехали сегодня в Краснодар на митинг дольщиков. Они выступили с лозунгом "Объединяйся, действуй, живи", рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" координатор объединенной рабочей группы обманутых дольщиков и пайщиков Ростовской области Ирина Власова.

Сегодня в Краснодаре в Парке 30-летия Победы собрались дольщики наиболее крупных жилищных комплексов, которые не смогли получить свое жилье. Активисты попросили помощи от властей, а также принять мер в отношении недобросовестных застройщиков, сообщается на сайте "ФедералПресс".

В акции приняли участие дольщики, купившие квартиры в самостроях в переулке Хоперский, 55, на улице Травяная, 18/21, по улице Седова, 153, в переулке Виноградный, 2а, а также ЖСК "Державинский" в Ростове-на-Дону. Участники митинга выступили против сноса объектов самовольного строительства в Ростовской области, Краснодарском крае, Сочи и других городах Южного Федерального округа, а также потребовали наложить мораторий на снос жилых и уже достроенных домов.

"Дольщики надеются, что власти Южного Федерального округа не допустят сноса домов, в которых уже проживают люди, в том числе дети и старики, иначе они останутся на улице", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Власова.

"Кавказский узел" также писал, что акция протеста дольщиков сегодня прошла в Волгограде. Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.