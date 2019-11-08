Адам Медалиев. Фото: Медалиева Мадина.

08 ноября 2019, 18:50

Адам Медалиев

Предал огласке и вовлек широкий круг людей в обсуждение и решение общественно важной проблемы, препятствуя несправедливому перераспределению прав на пахотную землю в селе Нартан в Кабардино-Балкарии

Деятельность в 2018 году

Организовал собрание жителей селения Нартан, на котором около 100 человек единогласно проголосовали против намеченного на 7 мая аукциона на право аренды 570 гектаров земли. Медалиев, как председатель сельской общественной комиссии по землепользованию, призвал распределять землю на основе паевой приватизации, как в других регионах. У небогатых сельчан нет возможности покупать земли на аукционах, согласились участники собрания.

Аукционы, в результате которых отдельным лицам достаются тысячи гектаров земли, проводятся по всей республике, заявил он. «Их интерес к земле объясняется главным образом тем, что впоследствии они получают у государства субсидии под многолетние насаждения либо сдают земли в субаренду и получают прибыль. Большинство же сельского населения отлучено от земли. Это ведет к деградации сел. Трудоспособное население уезжает из республики», - пояснил активист.

Благодаря бойкоту заявителей, аукцион 7 мая был признан организаторами несостоявшимся 1. Тем не менее, впоследствии администрация селения Нартан объявила повторный аукцион, посредством которого часть земельного участка была распределена.

Медалиев и его сторонники настаивали на том, чтобы земельный участок, размером в 700 га, возвращенный решением  суда,  остался в распоряжении администрации сельского поселения Нартан и на его базе создано унитарное сельхозпредприятие. Однако убедить администрацию села, которая считает аренду единственной формой использования земли, им не удалось.

Медалиев - убежденный противник института аренды земли. По его мнению, арендная форма использования земли не отвечает пожеланиям и чаяниям основной массы населения. Основная цель аренды - извлечение прибыли, между тем, по мнению Медалиева, земля несет социальную функцию - создание рабочих мест, обеспечение продовольственной безопасности.

На протяжении многих лет 2 отстаивает в арбитражных судах интересы жителей республики, не имеющих прав использовать земельные участки, на которых они проживают.

Именно с этой деятельностью активист связывает нападение на себя и поджог машины 7 ноября 2018 года 3. Утром этого дня Медалиев подал заявление в Арбитражный суд КБР, где возражал от имени жителей селения Нартан против очередного продления конкурсного производства в местном опытно-производственном хозяйстве.

По факту нападения на Медалиева, а также по факту поджога его автомобиля правоохранительными органами проводилась проверка. Однако в обоих случаях, дела были приостановлены «в связи с невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению к ответственности».

По словам Медалиева, несмотря на угрозы, судебные процессы будут иметь продолжение.

Биография

Адам Чаримович Медалиев родился 20 сентября 1964 года в селе Нартан в Кабардино-Балкарской республике.

Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт в 1991 году.

Живет в Нартане. Женат, две дочери.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2003 года владелец и директор небольшой компании по разведению лошадей кабардинской породы 4.

Входит в региональный совет партии «Яблоко» 5.

Член ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) в Кабардино-Балкарии в 2017-2018 годах 6. В 4-й состав не вошел, так как участвовал в работе ОНК от общественной организации «Кабардинский конгресс», которая прекратила свою деятельность в 2018 году 7.

Примечания

  1. Земельный аукцион в селении Нартан признан несостоявшимся // Кавказский узел, 7 мая 2018 года
  2. Конфликт в Нартане напомнил о необходимости земельной реформы Нартане // Кавказский узел, 9 ноября 2018 года
  3. Адам Медалиев раскрыл подробности нападения в Нартане // Кавказский узел, 8 ноября 2018 года
  4. Данные на Лист.орг - http://www.list-org.com/company/1816248
  5. На сайте «Яблоко» - https://www.yabloko.ru/Kbr
  6. Правозащитники раскритиковали новый состав ОНК Кабардино-Балкарии // Кавказский узел, 6 апреля 2017 года
  7. Список членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 4 состава http://xn--90arleh.xn--p1ai/images/kart/doc/spisok-19112018.pdf

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