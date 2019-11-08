Азербайджан насчитал 21 обстрел в зоне конфликта

08 ноября 2019, 13:41

Позиции азербайджанских военных за прошедшие сутки были обстреляны со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах за сутки, а днем ранее – в 24 обстрелах.

Число нарушений перемирия, которые ежедневно фиксирует Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений договоренности о прекращения огня. Если в сентябре 2018 года Азербайджан фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций за сутки, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны страны рапортует максимум о трех десятках обстрелов в зоне конфликта.

Режим перемирия за сутки был нарушен 21 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, позиции азербайджанских войск были обстреляны в селах Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района и в селe Геяли Гедабекского района.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в "Ноемберянском и Бердском районах" Армении, а также с позиций "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области Армении на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".