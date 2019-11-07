Военнослужащие азербайджанской армии. Фото: пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28995

07 ноября 2019, 09:25

Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничных селах, за сутки были обстреляны 23 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах за сутки, днем ранее, 5 ноября, – в 22 обстрелах.

Число нарушений перемирия, о которых ежедневно сообщает Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений прекращения огня. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны страны рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гушчу Айрым Газахского района, Агбулаг Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района. Обстрелы велись как с позиций, расположенных в Ноемберянском и Бердском районах Армении, так и с территорий, находящихся под контролем Нагорного Карабаха, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Оборонные министерства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Азербайджан зафиксировал 21 обстрел в зоне конфликта".

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