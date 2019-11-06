Приграничное село в Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

06 ноября 2019, 12:47

Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта за сутки был нарушен 24 раза, под обстрел попали села на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября Минобороны Азербайджан сообщило о 22 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 23 обстрелах.

Число обстрелов, о которых ежедневно сообщает Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года главы Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны страны рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен за сутки 24 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск, по данным министерства, были обстреляны в селе Мезем Газахского района и селе Агбулаг Товузского района. Обстрелы велись с позиций, расположенных в "Ноемберянском районе" и "Бердском районе" Армении, а также с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский и Товузский районы Азербайджана.

Военные министерства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны пришли к соглашению о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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