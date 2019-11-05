Азербайджан обвинил Армению в обстрелах пяти сел

05 ноября 2019, 08:59

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 22 раза, в том числе в селах на границе с Тавушской областью Армении, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 21 обстреле.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет нарушения перемирия в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, позиции азербайджанских военных в селах Кемерли, Мезем и Гызылгаджылы Газахского района и в селах Коханеби и Агбулаг Товузского района.

Стрельба велась с позиций, расположенных в "Ноемберянском районе", "Бердском районе" Армении, и с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский и Товузский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Отметим, что число обстрелов, ежедневно фиксируемых Азербайджаном, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны Азербайджана рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".