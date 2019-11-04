Азербайджан заявил о снайперских обстрелах двух сел

04 ноября 2019, 08:45

Позиции азербайджанской армии, в том числе в селах на границе с Арменией, за сутки были обстреляны 23 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций в зоне конфликта, днем ранее - 22 обстрела. В свою очередь Нагорный Карабах 2 ноября заявил о 150 обстрелах за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет нарушения перемирия в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, подверглись обстрелам позиции азербайджанских военных в селе Гызылгаджылы Газахского района и в селе Гаралар Товузского района. Стрельба, в том числе из снайперских винтовок, велась также с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Отметим, что число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны Азербайджана рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".