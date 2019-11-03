03 ноября 2019, 09:06

Азербайджан насчитал 21 обстрел с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе в селах граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 150 обстрелах по позициям Армии обороны за неделю с 27 октября по 2 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали села Ферехли, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление к 9.00 мск сегодня.

После обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны".  Несмотря на соглашение о прекращении огня, в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Напомним также, что 30 октября Минобороны Армении заявило о том, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и боевые позиции в Тавушском районе. Ведомство расценило это как провокацию, связанную с заседанием Совета министров обороны стран СНГ в Баку.

Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 ноября 2019, 08:06

03 ноября 2019, 06:59

03 ноября 2019, 05:59

03 ноября 2019, 05:34

03 ноября 2019, 03:49

  • Власти Нальчика выразили готовность отменить приватизацию Козьего рынка

    Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении чиновников, которые подозреваются в превышении должностных полномочий при передаче Козьего рынка в частую собственность, отменено. Администрация Нальчика выразила готовность вернуть рынок в муниципальную собственность, если будет доказано, что его приватизировали незаконно.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи