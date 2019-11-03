Азербайджан насчитал 21 обстрел с армянской стороны

03 ноября 2019, 09:06

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе в селах граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 150 обстрелах по позициям Армии обороны за неделю с 27 октября по 2 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали села Ферехли, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, отмечает ведомство.