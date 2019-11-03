03 ноября 2019, 09:06
Азербайджан насчитал 21 обстрел с армянской стороны
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе в селах граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 2 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 150 обстрелах по позициям Армии обороны за неделю с 27 октября по 2 ноября.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали села Ферехли, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, отмечает ведомство.
Огонь велся со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление к 9.00 мск сегодня.
После обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение о прекращении огня, в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.
Напомним также, что 30 октября Минобороны Армении заявило о том, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и боевые позиции в Тавушском районе. Ведомство расценило это как провокацию, связанную с заседанием Совета министров обороны стран СНГ в Баку.
Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".