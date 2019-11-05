Роланд Келехсаев. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

05 ноября 2019, 04:11

Роланд Келехсаев основал новое движение в Южной Осетии

В Южной Осетии состоялось учредительное собрание движения «За Парламентскую Республику», председателем которой стал бывший депутат Роланд Келехсаев. Активисты новой организации намерены добиваться перехода республики к парламентско-президентской форме правления.

Председатель нового общественного движения «За Парламентскую Республику», созданного 4 ноября на учредительном собрании организации, бывший руководитель «Народной партии» Роланд Келехсаев, рассказал, что целью движения является обсуждение идеи перехода от президентский формы правления на парламентско-президентскую,  где парламент будет наделён большими полномочиями, чем сейчас. 

«То есть часть полномочий президента передаётся парламенту, а часть - останется за главнокомандующим. Это связано с тем, о чём мы говорим постоянно на протяжении последних десяти лет: о создании механизмов сдержек и противовесов во власти.  Мы сегодня являемся свидетелями того, как президентская власть (подчинила себе) другие ветви власти и в результате: кто бы ни стал президентом, всегда доминирует мнение и позиция одного человека.  Отсутствие плюрализма мнений привело к тому, что (в республике) нет развития в социально-экономической сфере, (нет) улучшения качества жизни населения и остро встают вопросы, связанные с правами человека», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла»  Келехсаев.

Глава нового движения также отметил, что активисты намерены зарегистрировать организацию в соответствии с республиканским законом об общественных объединениях, в то же время Келехсаев отмечает, что этого можно и не делать. «Регистрация общественного движения в обязательном порядке не предусмотрена. Можно зарегистрироваться, а можно и нет - ограничений ни в одном из вариантов нет. По членству в законе также не прописаны количественные нормы. Движение создано (4 ноября), и пока говорить о вхождении в него известных людей преждевременно, но я уверен, что многие из тех, кому небезразлична дальнейшая судьба Южной Осетии, подержат идею парламентской республики», - считает Келехсаев. 

Келехсаев также напомнил, что Южная Осетия с момента своего становления была парламентской республикой и в самое трудное время  успешно справилась со стоящими перед ней вопросами, тем более, что «исторически народ Южной Осетии всегда решал свои проблемы коллегиально, если вспомнить народные сходы - ныхасы». 

Среди методов работы с гражданами Келехсаев отметил пропаганду идеи парламентской республики среди них, а также проведение круглых столов и создание информационного фона, обсуждение темы в социальных сетях.

Напомним, что перед парламентскими выборам 2009 года в Южной Осетии "Народная партия" раскололась. Ее часть, возглавляемая Казимиром Плиевым, приняла участие в выборах и прошла в парламент. В свою очередь, Келехсаев посчитал,что руководство партии было сменено незаконным путем и подал в суд на действия Минюста в апреле 2009 года, но позже отозвал свой иск, сообщалось на  заседании партии в 2014 году. В 2019 году Келехсаев выдвигался на выборы самовыдвиженцем

Примечание:

"Минюст Южной Осетии отказался зарегистрировать партию "Аланский Союз", "Кокойты поддержал две партии на выборах в парламент", "Генпрокурор Южной Осетии прокомментировал видео с подкупом избирателей".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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