Роланд Келехсаев основал новое движение в Южной Осетии

05 ноября 2019, 04:11

В Южной Осетии состоялось учредительное собрание движения «За Парламентскую Республику», председателем которой стал бывший депутат Роланд Келехсаев. Активисты новой организации намерены добиваться перехода республики к парламентско-президентской форме правления.

Председатель нового общественного движения «За Парламентскую Республику», созданного 4 ноября на учредительном собрании организации, бывший руководитель «Народной партии» Роланд Келехсаев, рассказал, что целью движения является обсуждение идеи перехода от президентский формы правления на парламентско-президентскую, где парламент будет наделён большими полномочиями, чем сейчас.

«То есть часть полномочий президента передаётся парламенту, а часть - останется за главнокомандующим. Это связано с тем, о чём мы говорим постоянно на протяжении последних десяти лет: о создании механизмов сдержек и противовесов во власти. Мы сегодня являемся свидетелями того, как президентская власть (подчинила себе) другие ветви власти и в результате: кто бы ни стал президентом, всегда доминирует мнение и позиция одного человека. Отсутствие плюрализма мнений привело к тому, что (в республике) нет развития в социально-экономической сфере, (нет) улучшения качества жизни населения и остро встают вопросы, связанные с правами человека», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Келехсаев.

Глава нового движения также отметил, что активисты намерены зарегистрировать организацию в соответствии с республиканским законом об общественных объединениях, в то же время Келехсаев отмечает, что этого можно и не делать. «Регистрация общественного движения в обязательном порядке не предусмотрена. Можно зарегистрироваться, а можно и нет - ограничений ни в одном из вариантов нет. По членству в законе также не прописаны количественные нормы. Движение создано (4 ноября), и пока говорить о вхождении в него известных людей преждевременно, но я уверен, что многие из тех, кому небезразлична дальнейшая судьба Южной Осетии, подержат идею парламентской республики», - считает Келехсаев.

Келехсаев также напомнил, что Южная Осетия с момента своего становления была парламентской республикой и в самое трудное время успешно справилась со стоящими перед ней вопросами, тем более, что «исторически народ Южной Осетии всегда решал свои проблемы коллегиально, если вспомнить народные сходы - ныхасы».

Среди методов работы с гражданами Келехсаев отметил пропаганду идеи парламентской республики среди них, а также проведение круглых столов и создание информационного фона, обсуждение темы в социальных сетях.

Напомним, что перед парламентскими выборам 2009 года в Южной Осетии "Народная партия" раскололась. Ее часть, возглавляемая Казимиром Плиевым, приняла участие в выборах и прошла в парламент. В свою очередь, Келехсаев посчитал,что руководство партии было сменено незаконным путем и подал в суд на действия Минюста в апреле 2009 года, но позже отозвал свой иск, сообщалось на заседании партии в 2014 году. В 2019 году Келехсаев выдвигался на выборы самовыдвиженцем.