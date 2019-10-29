Оппозиционер задержан накануне митинга в Баку

29 октября 2019, 12:32

Активиста партии Народного фронта Азербайджана задержали сегодня у здания суда перед рассмотрением апелляции на арест участника протестного митинга Абдуллы Махмудова. В партии задержание связали с подготовкой нового митинга.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил (НСДС) и партией Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Столичная полиция сообщила о 60 задержанных, 42 из которых были отпущены после предупреждения. Абдулла Махмудов был арестован на 30 суток.

Сегодня группа активистов собралась у здания Бакинского апелляционного суда, чтобы присутствовать на рассмотрении жалобы на арест Абдуллы Махмудова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Координационного центра семей политзаключенных Зафар Ахмедов. По его словам, люди в штатском подошли к Эмину Маныеву, схватили его и посадили в черный автомобиль.

На видео, опубликованном сегодня правозащитником на его странице в Facebook, несколько человек садятся в черный Mercedes, за ними наблюдает группа людей. "Это кто?" - спрашивает по-русски женский голос за кадром. "Эмин Маныев", - отвечает один из стоящих у автомобиля. Автор видео крупным планом снимает сидящего на заднем сиденье, тот делает знак рукой. Затем машина уезжает.

Задержание Эмина Маныева связано с планами оппозиции провести 2 ноября еще один митинг, считает зампред ПНФА Гезяль Байрамлы. "Как только оппозиция объявляет митинг, то сразу начинается «охота» на активистов нашей партии", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". Байрамлы отметила, что руководству партии неизвестно, куда увезли Маныева.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что не располагают информацией о задержании Эмина Маныева.

"Кавказский узел" отслеживает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".