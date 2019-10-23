Атрибуты судьи. Фото Елены Синеок Юга.ру

23 октября 2019, 12:15

Суд встал на сторону жителя Кубани в тяжбе о пытках

 Суд признал жителя Гулькевичей Никиту Хацкевича невиновным в хулиганстве, подтвердив незаконность его задержания силовиками. Юристы Комитета против пыток заверили, что будут добиваться расследования дела о пытках, на которые пожаловался Хацкевич, и наказания силовиков за незаконное административное преследование.

Как сообщал "Кавказский узел", 20-летний житель города Гулькевичи Никита Хацкевич попал в больницу после того, как 18 марта был задержан правоохранителями. По его словам, он был избит в отделе силовой структуры после отказа признаться в краже кабеля. Кроме того, на Хацкевича были составлены административные протоколы о нецензурной брани и неповиновении полицейским. В июле ему и еще трем жителям Кубани, которые пожаловались на выбивание показаний местными силовиками, было отказано в возбуждении дела.

Супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов пожаловались правозащитникам, что силовики пытали их в Гулькевичском районе, требуя признаться в убийстве пожилой соседки. Швецова признала свою вину, но потом отказалась от показаний, заявил ее адвокат. В сентябре прокуратура признала незаконным отказ следствия возбудить дело по жалобам Швецовой и Малахова. На пытки жаловался и житель Гулькевичского района Артем Данилов.

Гулькевичский районный суд оправдал Никиту Хацкевича по административному делу о мелком хулиганстве. "Судом установлено отсутствие события вменяемого административного правонарушения и ряд нарушений при оформлении самого административного материала", – процитировал сегодня на своем сайте решение суда Комитет против пыток.

По версии сотрудников угрозыска, которые задержали Хацкевича 18 марта, он нецензурно бранился, агрессивно себя вел и не подчинился полицейским. Достоверность этого рапорта в суде не подтвердилась, а значит, не было и законных оснований для задержания.

"Мы уже обратились в ГУ МВД России по Краснодарскому краю с требованием провести повторную служебную проверку в отношении сотрудников уголовного розыска, задерживавших Никиту Хацкевича. Также мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела по факту фальсификации материалов об административном правонарушении", – сообщила юрист Комитета против пыток Анна Коцарева, представляющая интересы Никиты Хацкевича.

В возбуждении дела о пытках Хацкевичу было отказано уже шесть раз, говорится в сообщении на сайте Комитета против пыток.

К 12.00 мск 23 октября на сайте краевого главка МВД не появилось комментариев относительно решения суда, а на сайте управления Следкома по Краснодарскому краю – данных о решениях по жалобе Хацкевича на пытки.

Решение о закрытии административного дела против Хацкевича было вынесено 17 октября, говорится в картотеке на сайте Гулькевичского районного суда. Дело рассматривалось в суде с 26 апреля.

Примечание:

"Двум полицейским продлен арест по делу об избиении инвалида в Краснодаре", "Пикетчики напомнили о пытках четырех жителей Анапы", "Следствие не определило подозреваемых по делу о пытках в Анапе".

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