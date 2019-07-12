Жителям Кубани отказано в расследовании пыток с кипятком

12 июля 2019, 03:14

Следствие отказалось возбуждать уголовные дела по заявлениям четверых жителей Кубани, которые пожаловались на выбивание показаний местными силовиками. Правоохранительные органы запугивают свидетелей преступления, рассказал "Кавказскому узлу" пострадавший от пыток.

Как писал "Кавказский узел", 20-летний житель города Гулькевичи Никита Хацкевич попал в больницу после того, как 18 марта был задержан правоохранителями. По его словам, он был избит в отделе силовой структуры после отказа признаться в краже. В июне и июле в Комитет против пыток обратились еще три человека с жалобами на пытки в этом же отделе: супругов Ольгу Швецову и Валерия Малахова заставляли признаться в убийстве пожилой соседки, а Артема Данилова - в смерти сожительницы.

Ольга Швецова рассказала, что ее били по голове и по телу, выкручивали руки, скованные наручниками, а также угрожали, что у ее сына "найдут" наркотики. Валерий Малахов рассказал, что после отказа признаться в преступлении один из сотрудников начал поливать его кипятком. О пытках кипятком сообщил и Артем Данилов.

Ольга Швецова и Валерий Малахов живут в поселке Северный Курганинского района, Артем Данилов - житель Гулькевичского района. Их рассказы о пытках подтверждаются медицинскими документами, а описания силовиков и их методов очень схожи, обратил внимание руководитель краснодарского отделения Комитета против пыток Сергей Романов корреспонденту «Кавказского узла».

«Наши заявители между собой не знакомы, но во всех четырех жалобах указывают на одних и тех же сотрудников и одни и те же методы пыток. В двух случаях, с Артемом и Валерием, людей обливали кипятком. У Валерия есть медицинское заключение и свидетели подтверждают, что у него были телесные повреждения, кожа слезала с головы», - рассказал Романов корреспонденту «Кавказского узла».

В начале июля Ольгу Шевцову задержали по делу об убийстве соседки, сейчас женщина находится в СИЗО Краснодара. «В доме был шестой по счету обыск, по словам родственников, и после обыска она была задержана. Мера пресечения - два месяца ареста, 11 июля Краснодарский краевой суд оставил в силе меру пресечения», - сообщил правозащитник.

По словам Романова, в первый раз Ольгу Шевцову вместе с мужем Валерием Малаховым задержали 14 апреля 2018 года. «Они больше суток провели в отделе без оформления документов, их отпустили. Потом Ольга была задержана 19 апреля, десять дней провела в ИВС, после чего ее выпустили. Тогда суд избирал ей меру пресечения – арест на два месяца, но ее выпустили [через десять суток], не предъявив обвинение», - пояснил он.

По словам родственников, опрошенных юристами КПП, силовики часто приезжали к супругам и запугивали их. Когда дело об убийстве женщины, жившей по соседству, передали новому следователю из Краснодара, Шевцова была вновь арестована. До этого она и ее супруг Валерий Малахов самостоятельно обращались с заявлениями в краевую прокуратуру и ФСБ, но заявления были перенаправлены в следственный отдел по Гулькевичевскому району.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, у Валерия Малахова после допроса появился термический ожог горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи I и II степени 1% площади тела, а также кровоподтек правого бедра, образовавшийся от ударных воздействий тупого твердого предмета.

«По словам Валерия и Ольги, их однажды вызывал следователь, но каких-либо процессуальных решений по их обращениям они не получали. Мы обратились в следственный комитет с ходатайством об ознакомлении с материалами проверки, чтобы понять какую проверку проводили», - сказал Сергей Романов.

Написал явку с повинной после пыток кипятком

Третий заявитель Артем Данилов находится в СИЗО по подозрению в убийстве сожительницы. Согласно версии следствия, Данилов ударил свою сожительницу кирпичом по голове и через несколько дней она скончалась в больнице. По словам Романова, Артема Данилова 16 мая привезли в отдел с работы и избивали, а потом поливали кипятком шею и ноги. После этих пыток мужчина написал явку с повинной.

Судмедэксперты зафиксировали у Артема Данилова кровоподтеки боковых поверхностей грудной клетки, задней поверхности правого бедра и наружной поверхности левого бедра. «Его коллеги говорят, что никаких телесных повреждений у него не было до того, как его забрали силовики», - отметил правозащитник.

Уже находясь в СИЗО, Данилов обратился с заявлением о пытках в прокуратуру Гулькевичского района. Жалобу перенаправили в местный следственный комитет и 28 июня Данилову было отказано в возбуждении уголовного дела. Никита Хацкевич, которого силовики заставляли сознаться в краже кабеля, 3 июля тоже получил отказ в возбуждении уголовного дела по своей жалобе - проверка проводилась два месяца, но за это время следователи так и не изъяли записи камеры видеонаблюдения из отдела, куда доставляли задержанных, отметил Романов.

«Мы обращались в следственный комитет в Краснодар, там исследовали материалы, поставили на контроль, но на наш взгляд, волокита продолжается. Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела - в рамках проверки достоверно установить все обстоятельства ни по одному заявителю не представляется возможным, там нужно проводить именно следственный анализ, который невозможно провести в рамках проверки», - заключил правозащитник.

Ольгу Шевцову вынуждают отказаться от адвоката

Житель Курганинского района Валерий Малахов после пыток страдает из-за проблем со здоровьем - по словам мужчины, у него сильно ухудшилось зрение, и восстановить его уже невозможно. Свою супругу, 41-летнюю Ольгу Шевцову, он не видел уже больше недели. Супруги живут вместе с детьми: 18-летним сыном, старшей дочерью и двумя внучками, одна из которых новорожденная.

«Ольгу обвиняют в убийстве нашей соседки, пожилой женщины. Мы ей всегда помогали, она одинокая была. Оля к ней ходила, убиралась, приносила продукты, бабушка к нам за водой приходила. Наши мамы дружили еще», - рассказал 44-летний Валерий Малахов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Малахова, после убийства силовики сразу начали выбивать явку с повинной из соседей убитой. Вместе с супругами был задержан и их сосед - родственники мужчины несколько дней искали его и нашли в отделе сильно избитым. Сейчас этот человек проходит по делу свидетелем.

«Меня пытали, чтобы я оклеветал свою жену. Это было страшно: нас запугали, приезжали каждый день в поселок, у нас все соседи прятались. Мне не давали работать: хотя я не находился под подпиской о невыезде, но мне сказали, чтобы я сидел дома, в любое время я могу понадобиться», - сказал мужчина.

Работа Малахова предполагала командировки, поэтому ему пришлось уволиться. Ольга Швецова страдает астмой с частыми приступами и по состоянию здоровья она не работала. Жалобы, которые подавала Ольга в правоохранительные и надзорные органы, попадали в Гулькевичский следственный отдел.

«Потом Оля нашла в интернете информацию о Комитете против пыток, мы решили туда обратиться, Там быстро отреагировали, мы предоставили им все документы, они с Олей успели поговорить до ее ареста. Сейчас я не знаю, как она себя чувствует и что с ней происходит. Боюсь за нее: к ней в ИВС силовики приходили, требовали, чтобы она отказалась от адвоката, которого я нанял», - отметил Валерий Малахов.