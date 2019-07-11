Три жителя Кубани пожаловались на пытки силовиков

11 июля 2019, 09:21

Супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов, а также житель Кубани Артем Данилов пожаловались правозащитникам на то, что их после задержания в Гулькевичи избивали и поливали кипятком, требуя признаться в преступлениях. Ранее на пытки в этом же отделе силовой структуры жаловался местный житель Никита Хацкевич, напомнил 10 июля Комитет против пыток.

Как писал "Кавказский узел", 20-летний житель города Гулькевичи Никита Хацкевич попал в больницу после того, как в 18 марта был задержан правоохранителями. По его словам, он был избит в отделе силовой структуры после отказа признаться в краже.

В Комитет против пыток поступили уже четыре жалобы на пытки в здании силовой структуры в Гулькевичском районе, сообщает сегодня "Югополис".

В июне и июле в КПП обратились еще три человека с жалобами на пытки в этом отделе силовой структуры. Так, в июне супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов сообщили правозащитникам, что их избивали, заставляя написать явку с повинной в убийстве пожилой соседки. В частности, Ольга Швецова рассказала, что ее били по голове и по телу, выкручивали руки, скованные наручниками, а также угрожали, что у ее сына "найдут" наркотики, сообщила 10 июля пресс-служба Комитета против пыток (КПП).

Валерий Малахов рассказал, что после отказа признаться в преступлении один из сотрудников начал поливать его кипятком. "Мне было очень больно, а сотрудники приговаривали: «Мы с тебя сейчас скальп снимем, будешь у нас как фантомас»", - приводит слова Малахова пресс-служба КПП.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, Малахову причинены повреждения "в виде термического ожога горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи I и II степени 1% площади тела, кровоподтёк правого бедра, который образовался от ударных воздействий тупого твёрдого предмета", говорится в сообщении, размещенном на сайте КПП.

По данным правозащитников, позже супругов отпустили, но 2 июля Шевцова была задержана, обвинена в убийстве и сейчас находится в СИЗО № 1 Краснодара. Супруги обратились с заявлениями в прокуратуру и краевое УФСБ, которые переадресовали эти заявления в Гулькевичский отдел СУ СКР по Кубани, однако ответов оттуда супруги пока не получили.

В июле в КПП также обратился житель Гулькевичского района Артем Данилов, который сообщил, что в том же отделе силовой структуры его избивали и тоже поливали кипятком, заставляя написать явку с повинной в нанесении "тяжкого вреда здоровью его сожительнице, повлекшего ее смерть".

"Меня положили на пол, стали бить по бедрам. Который сидел справа, сказал, чтобы меня полили кипятком. Я просил не делать этого. Но мне стали лить на шею и голени обеих ног кипяток. Перед этим подняли штанины джинсов. Кто именно это делал, я не видел. Я испытывал сильные боли, страх", - цитирует Артема Данилова пресс-служба КПП.

В итоге, по данным правозащитников, Данилов написал явку с повинной и сейчас находится под стражей. "Данилов обратился с жалобой на действия сотрудников... в прокуратуру Гулькевичского района, откуда жалоба была перенаправлена в местный следственный комитет. 28 июня этого года следователь... отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе Данилова", - говорится в сообщении.

3 июля следователь в третий раз отказался возбудить дело и об избиении Никиты Хацкевича, не увидев в действиях силовиков признаков преступления. Однако, по словам, следователя, 4 июля постановление было отменено, и сейчас идет дополнительная проверка, сообщил КПП.

По каждому из четырех заявлений жителей Кубани необходимо возбудить уголовное дело, убеждена юрист Комитета против пыток Анна Коцарева. "Незнакомые друг другу люди описывают одинаковых [сотрудников], одинаковые виды пыток, порой даже одинаковые фразы и угрозы... У трех из четверых заявителей точно зафиксированы телесные повреждения, которых до общения с сотрудниками... не было. Мы будем добиваться, чтобы расследованием всех этих обращений занялись следователи из Краснодара, так как на местном уровне эффективной работы не ведется", - привела слова Коцаревой пресс-служба Комитета против пыток.