Активисты обеспокоены судьбой студента после его вопросов главе МВД Дагестана

20 октября 2019, 19:31

Неудобные вопросы студента главе МВД Дагестана о коррупции и нарушениях прав задержанных не должны привести к его отчислению из вуза, предостерегли активисты. Пользователи соцсети раскритиковали министра, ушедшего от ответов на вопросы.

Встреча главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова со студентами юрфака прошла в республиканском госуниверситете 18 октября. Студент Умарпаша Абдуллаев задал министру несколько вопросов о коррупционных делах против дагестанских чиновников, о деле Омара Абдурашидова и о ДТП с кортежем Магомедова.

По словам других студентов, присутствовавших на встрече, Магомедов не стал отвечать на вопросы студента Абдуллаева, а декан юридического факультета Шихтемир Магомедов был сильно разозлен выступлением молодого человека. Абдуллаева после неудобных вопросов министру вывела из зала охрана, и студенты опасаются, что ему грозит отчисление, пишет 19 октября со ссылкой на три анонимных источника "Черновик".

Видеозапись, на которой студент задает вопросы министру, 18 октября опубликовал на своей странице в Facebook юрист Марат Исмаилов. "Не исключаю, что студент может попасть под пресс руководства учебного заведения, поэтому нужно установить его контакты", - написал он. Эту видеозапись "Кавказский узел" не публикует в связи с законодательными ограничениями (там присутствует нецензурная лексика).

Пользователи соцсети раскритиковали министра, не сумевшего ответить на вопросы студента по существу. "Зачем идти на встречу со студентами, если не готов отвечать на вопросы? Это его еще про Гасангусейновых и "охрану" аниме-феста не спросили", - написала Светлана Шахшаева на странице Исмаилова.

"Я бы отчислила скорее декана и главу МВД. Если они не сумели ответить на вопрос, нечего им делать на этих постах", - написала журналистка Светлана Анохина.

На видеозаписи не виден момент, как студента выводят из зала, но слышны его вопрос министру, реакция присутствующих студентов и ответ Абдурашида Магомедова. Рядом с министром в президиуме сидит декан юрфака: в какой-то момент он даже встает со стула, чтобы осадить студента, но глава МВД перехватил его руку и дал знак сесть на место.

«В 2018 году начались уголовные дела в отношении дагестанских чиновников, в том числе премьер министра Абдусамада Гамидова. На протяжении 17 лет он был министром финансов и 5 лет премьер-министром. Почему МВД до сих пор не замечали его преступлений?» - спрашивает студент, обращаясь к министру.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов похитили 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует.

Он также упоминает начальника пенсионного отдела Тарумовского района Омара Абдурашидова. "В марте его задержали за финансирование терроризма, и оказалось, что его пытали", - говорит молодой человек.

Кроме того, студент спрашивает Абдурашида Магомедова об инциденте с его кортежем два года назад - тогда сообщалось, что водителя, не пропустившего кортеж главы МВД, избили.

Студенты поддерживают молодого человека бурными аплодисментами и одобрительными возгласами. Абдурашид Магомедов сравнивает их реакцию на выступление молодого человека с реакцией заключенных исправительной колонии, а Абдуллаеву предлагает обратиться в прокуратуру и сообщить об известных ему фактах правонарушений.

Родные Абдурашидова заявили, что его похитили 28 марта в Махачкале. По версии следствия, Омар Абдурашидов передал боевикам 200 тысяч рублей. Абдурашидов отвергает все обвинения и утверждает, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. Житель Дагестана Магомед Магомедшапиев в октябре 2017 года был задержан за отказ уступить дорогу кортежу главы МВД в Махачкале. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. На видео с места инцидента видно, как несколько человек повалили водителя на асфальт и начали избивать ногами, затем посадили на заднее сиденье своего автомобиля и увезли. МВД по Дагестану пообещало проверить законность действий полицейских при задержании мужчины.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сегодня прокомментировал сведения о возможном отчислении студента из вуза. По словам активиста, он получил "много информации" об этом скандале.

"Вопросы, как я услышал, у парня были логичные и [это то], о чем спрашивает общество, но из за этого не отчисляют, так как этот студент, насколько я слышал, никого не оскорбил. Не понимаю, зачем декан обострил ситуацию, хотя на видео видно,что министр А.Магомедов рукой останавливал декана от ненужной реакции. Считаю,что конфликта быть не должно и отчислять студента категорически никто не должен", - написал Хадулаев на своей странице в Facebook.

Шамиль Хадулаев также выразил надежду, что ректор вуза Муртазали Рабаданов не допустит исключения молодого человека.

В университете сегодня опровергли информацию о том, что студенту грозит отчисление. "Нет, это неправда. На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности", - приводит слова сотрудницы вуза РИА "Новости".