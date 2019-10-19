Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Тбилиси

19 октября 2019, 11:08

Один из четырех пострадавших при взрыве газа на окраине Тбилиси помещен в реанимацию в критическом состоянии. Жильцы 16-этажного дома эвакуированы.

Наиболее серьезные ожоги получил владелец квартиры, где произошел взрыв. "Площадь ожогов составляет 60-65%, повреждения третьей степени. У пациента отмечаются ожоги дыхательных путей, ожоговый шок. К этому времени состояние тяжелейшее. Проводятся реанимационные мероприятия", - сообщил врач Тбилисского ожогового центра Георгий Давлианидзе.

После взрыва в тбилисском районе Надзаладеви госпитализированы еще три человека. Взрыв серьезно повредил три этажа 16-этажного дома. В сотнях квартир выбиты стекла, повреждены около десяти автомобилей, припаркованных поблизости.

За несколько дней до взрыва газовики проводили проверку в этом доме, и обнаружили в квартире, где сегодня прогремел взрыв, кустарно установленный водонагреватель, заявили газораспределительной компании Tbilisi Energy. Прибор отключили, предупредив хозяина квартиры о том, что он представляет опасность. Когда газовики пришли с повторной проверкой, им отказались открыть дверь, передали информацию компании "Новости-Грузия".

В связи со взрывом возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности, повлекших причинение вреда здоровью, со ссылкой на МВД Грузии сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Жильцы дома рассказали, что взрыв был очень сильным. "Мы живем на третьем этаже, взрыв прогремел прямо над нами. У нас все разрушилось: стены, потолки, выбиты окна, разрушены рамы окон", - рассказала Мтвариса Бузашвили. "Взрыв был настолько сильным, что мы чуть с кровати не упали. Решили, что весь район взлетел на воздух", - процитировал жителя соседнего дома Ираклия "Sputnik Грузия".

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях взрыва газа в Тбилиси. Так 7 апреля при взрыве в многоэтажном доме на окраине города пострадали восемь человек. После этого мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об ужесточении правил использования газа. Он пообещал, что в жилых домах будут установлены специальные детекторы, фиксирующие утечку газа.