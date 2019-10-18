Жилец общежития для слепых в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

18 октября 2019, 02:58

Следком обнадежил жильцов общежития для слепых в Красном Сулине

Рабочие заменили оборудование в общежитии для слепых в Красном Сулине, но газ в здание так и не дали. К выяснению причин отключения общежития от газоснабжения приступил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре жильцы общежития для слепых в Красном Сулине рассказали о попытках властей принудить их выселиться. В здании, в котором многие семьи живут с 70-х годов прошлого века, обрезали газ, муниципальная компания отказалась обслуживать общежитие. Другое жилье в соседнем поселке, куда чиновники предлагают им перебраться, неудобно, заявили они. 26 сентября на сходе жильцы потребовали возобновить подачу газа в здание, поскольку в их комнатах  стало холодно. На предложение властей установить электрические обогреватели они не согласились.

Котлы в общежитии в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла". В общежитии заменили два старых газовых котла на новые и обещали возобновить подачу топлива до 15 октября, но люди остаются без тепла, рассказали 17 октября жильцы общежития корреспонденту "Кавказского узла".

"Пока мы мёрзнем. Рабочие что-то там делали, поставили новые котлы, покрасили трубы, но вот уже два дня никого нет, а газ не подключили", - сказала жительница общежития Елена Осадчая. По ее словам, тепло в комнате она поддерживает за счет электрического обогревателя.

"Электричества, видимо, намотаю много, но у меня маленький ребёнок и я не хочу, чтобы он замерзал", - сказала она.

Осадчая отметила, что после ремонта улучшился напор воды в здании. "У нас что-то там заменили и теперь вода стала из крана хорошо идти. 15 лет такого не было, а сейчас хороший напор", - рассказала она.

Владимир Ноженко. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".Владимир Ноженко рассказал, что уезжал в другой город и вернулся в общежитие два дня назад. "Мне ребята сказали, что нам поставили новые котлы. Я тут же зашёл в комнату и попробовал батареи, но, к сожалению, они холодны... Днём сейчас хорошо, тепло, а вот по ночам уже холодновато. Спать приходится одетым, в трико и рубашке, и укрываться тёплым одеялом", - рассказал он. "За два дня, с тех пор как я приехал, никто ничего тут не делал", - пожаловался Ноженко. 

Он также рассказал, что газ отсутствует с лета, и все это время жильцам приходится готовить пищу на электрических плитках. "Это, во-первых, очень не удобно - кастрюлю чуть не туда поставил, и она либо упала, либо ты обжёгся, прикоснувшись к плите. И еда готовится очень долго", - рассказал он.

Глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работы в общежитии завершены, котлы готовы к работе. "Газовую трубу завели в общежитие, ее осталось подключить. По его словам, документы находятся на согласовании, и как только это они пройдут эту процедуру, людям подключат газ. "Это должно произойти в ближайшие дни", - пояснил Грузинов.

Отсутствие тепла в общежитии заинтересовало следователей 

Обрезанные газовые трубы в общежитии в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области начало проверку сообщений средств массовой информации об отключений газа в общежитии для инвалидов.

"Следственным отделом по городу Красный Сулин... организовано проведение доследственной проверки", - сообщило 16 октября на своем сайте ведомство.

"Очень рада, что следователи решили проверить законность отключения нам газа. Ведь это же не первый год происходит, когда нам на всё лето отключают газ, а потом включают поздней осенью. Мы боимся, что и в следующем году может подобное произойти", - рассказала Осадчая.

"Надеемся что (после проверки следователей) больше мы не будем испытывать проблем с газом", - сказал Ноженко. 

Примечание:

"Инвалиды рассказали о попытках властей принудить их выселиться из общежития в Красном Сулине", "Более 6000 потребителей в Ростовской области остались без газа из-за долгов, "Более тысячи потребителей Ростовской области остались без света из-за долгов".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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