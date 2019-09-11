Жильцы общежития в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

11 сентября 2019, 06:08

Инвалиды рассказали о попытках властей принудить их выселиться из общежития в Красном Сулине

Жильцы общежития для слепых в Красном Сулине просят власти отказаться от планов их переселить.  В настоящий момент в здании, в котором многие семьи живут с 70-х годов прошлого века, обрезали газ. Муниципальная компания отказалась обслуживать общежитие. Однако другое жилье в соседнем поселке, куда чиновники предлагают перебраться жильцам, неудобно, заявили они.

В общежитии для слепых 10 сентября жители провели сход, на котором обсудили проблемы, с которыми столкнулись из-за действий чиновников и коммунальных компаний, передает присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла". Общежитие было построено еще в 70-е годы специально для людей с проблемами зрения. Сейчас в двухэтажном здании по улице Светлая проживает 10 человек, из них двое - дети, а часть комнат пустует.

"Из нашего общежития, где мы прожили много лет... нас хотят переселить в другое общежитие", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Башмаков

Общежитие для слепых в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".По его словам, газ жильцам общежития обрезали еще в мае, объяснив это тем,  что они должны за него порядка 330 тысяч. "У нас на руках есть все квитанции, мы их своевременно оплачиваем. Я плачу за ту площадь, которую занимаю, а за те, которые пустуют, должна платить администрация", - считает Башмаков.

Он рассказал, что в 2009 году здание было передано в муниципалитет. "На руках у меня договор социального найма с муниципальной компанией "Зелёный город". Они собирали с нас плату за все коммунальные услуги, мы исправно им платили. И вот летом этого года нас эта компания перестала обслуживать, хотя договор действует и сейчас", - сказал Башмаков. По его словам, деньги с жильцов ни за что не собираются, поэтому долги накапливаются.

"Мы боимся, что еще и воду с электричеством отключат, тогда и готовить будет не на чем. Так как газа у нас уже нет, то готовим мы на электрических плитах, обогреваться также планируем зимой с помощью электричества... На прямую мы не можем платить за воду и электричество, так как у нас нет договоров, мы не являемся собственниками и раньше все оплачивали через муниципальную компанию", - пожаловался он. Башмаков рассказал, что официально жильцов общежития ещё никто не уведомил о переселении. "Но мы ходили на приём к главе города Павлу Грузинову... Глава сказал, что он видит один выход: переселить нас в другое общежитие в поселке Энергетиков", - отметил он.

Башмаков рассказал, что жильцов это, конечно, не устраивает. "Данное общежитие находится далеко. Нам нужно будет на работу ездить на автобусах, наши дети ходят в специальный детский сад, которые находится рядом. Многие из нас вообще не видят, и у нас из-за этого возникнет много проблем", - сказал он.

Елена Осадчия рассказала корреспонденту "Кавказского узла" , что живет в общежитии с маленьким ребёнком. "Я тоже была на приеме, где мэр предложил нас переселить в посёлок Энергетиков. Я категорически против: это для меня создаст непреодолимые трудности. Мой ребёнок ходит в специальный коррекционный садик, я его не смогу возить в город, так как сама из-за отсутствия зрения без посторонней помощи с трудом передвигаюсь. Тут за много лет я уже изучила все тропинки, дорожки и могу ориентироваться. У меня тут работа, мы тут уже привыкли, каждый может обратиться друг к другу за помощью", - сказала она.

По словам Осадчей, само здание общежития неплохое, но капитально его не ремонтировали, поэтому крыша в некоторых местах протекает, и когда идут дожди, люди вынуждены подставлять тазики.

Корреспондент "Кавказского узла"  посетил общежитие, из которого не хотят переселяться люди. 

Пенсионерка из общежития для слепых в Красном Сулине. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".Пенсионерка Таися Нескромная рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живёт впроголодь. "Я из-за отсутствия газа не могу приготовить себе еду. А теперь нам заявили, что нас будут переселять вместо того, чтобы погасить свои долги. Я никуда отсюда не поеду, пускай меня силой выносят... Я исправно за всё платила", - пожаловалась она.

Присутствовавший на сходе депутат по Красносулинскому городскому поселению от фракции КПРФ Сергей Шаповалов, изучив все документы, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы в этом общежитии "скапливались ни один год". "Люди всё по договору исправно оплачивали, а чиновники выполняли свою работу халатно", - считает он.

Комментариями администрации Красного Сулина относительно заявлений жильцов общежития "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону провалился асфальт", "В Ростовской области три компании оштрафованы за состояние трассы М-4 "Дон", "В Ставрополе из-за аварии на канализации частично прервано движение транспорта".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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