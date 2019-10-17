Ингушский активист отказался обнародовать переданные Даудову документы

17 октября 2019, 19:37

Член Совета тейпов Ингушетии Муса Зурабов передал Магомеду Даудову "Дорожную карту Кавказского края" 1853 года в качестве основного доказательства принадлежности спорных земель ингушам. Опубликовать копию карты он отказался.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о встрече с Мусой Зурабовым. По словам спикера парламента Чечни, на встрече обсуждался вопрос о границе между двумя регионами. Мусса Зурабов рассказал "Кавказскому узлу", что передал Даудову документы, которые датированы позапрошлым веком и подтверждают принадлежность ингушам земель, оказавшихся в границах Чечни после подписания соглашения о границе.

По словам Зурабова, встреча с Даудовым продолжалась три часа, и за это время он ознакомил спикера чеченского парламента с документами. "Я передал документы, датированные 1853, 1863, 1869 и более поздними годами, показывал карты того времени", – сказал он "Кавказскому узлу". Активист утверждает, что самостоятельно решил поехать к спикеру парламента Чечни из-за отсутствия реакции ингушских властей на его заявления по поводу границ.

Одним из основных доказательств принадлежности спорных земель Ингушетии является карта, составленная в 1853 году. Это "Дорожная карта Кавказского края", которая была составлена и литографирована военно-топографическим отделом Кавказской Армии в 1853 году, заявил Муса Зурабов корреспонденту "Кавказского узла".

Масштаб карты – 20 верст на 1 дюйм (1:840 000). "На карте четко указано, что граница идет не по Фортанге, как сейчас ее рисуют, а она уходит далеко на восток. Ялхорой, который сегодня является предметом спора, стоит на ингушской земле, граница в районе Ачхой-Мартана проходит прямо вплотную с этим населенным пунктом и уходит вверх, вглубь Чечни. Станицы Ассиновская и Серноводская стоят на территории Ингушевского округа – на этой карте Ингушетия обозначена, как Округ Ингушевский", – сказал Зурабов.

По словам активиста, это цветная карта большого размера – 1 метр 40 см на 1 метр 20 см. "На ней очень ясно, с фотографической четкостью обозначена граница между Ингушетией и Чечней", – сказал историк.

Предоставить копии карт и документов, переданных Даудову, для публикации, Зурабов отказался "во избежание ложного их трактования".

Копия дорожной карты Кавказского края, которая была составлена и литографирована при Военно-топографическом отделе Кавказской Армии в 1853 году, опубликована в марте 2019 года на сайте аукционного дома "Литфонд". На опубликованном фрагменте карты виден округ Ингушевский, который граничит с Чеченским и Аргунским округами. Округа очерчены красными линиями, и та линия, которая отделяет Ингушевский округ от соседних, проходит восточнее Ялхороя.

В описании лота отмечается, что запечатленная на фото карта сохранена не в первозданном виде и подвергалась изменениям. "Ручная акварельная подкраска. Следы сгибов, владельческие надписи по верхнему краю карты, надрывы, реставрация, пятна, владельческие пометы карандашом", – указано на сайте аукционного дома.

Судя по описанию, карта была выставлена на аукцион 21 марта 2019 года под номером 24. Эстимейт (средняя рыночная стоимость, ожидаемая цена - прим. "Кавказского узла") лота составлял 140-150 тысяч рублей. Согласно результатам аукциона, лот №24 в ходе торгов 21 марта выкуплен не был.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".