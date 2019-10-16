Жители поселка в Сочи оспорили требование снести памятник героям войны

16 октября 2019, 14:41

Владелица земельного участка в парке сочинского поселка Уч-Дере потребовала освободить ее территорию от памятника героям Великой Отечественной войны. Жители поселка 15 октября направили в суд встречный иск с требованием пересмотреть границы участка земли.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году жители сочинского поселка Уч-Дере выступили в защиту поселкового парка от новых собственников, которые, по словам жителей, хотят снести памятник героям Великой Отечественной войны.

Обращение жителей Уч-Дере с просьбой осветить "проблему, связанную с расхищением земель", поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 октября в 12.48 мск. "Мы уже в течение 10 лет пытаемся отбить от застройки сквер, в котором установлен памятник погибшим в Великую Отечественную войну сельчанам. Однако надзорные и городские органы никаких мер не принимают, более того, в настоящее время люди, участки которых оказались на территории сквера, обратились в суд", - написал автор сообщения.

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Лазаревский райсуд Сочи 15 октября приступил к рассмотрению иска жительницы Хабаровска Татьяны Колпаковой, которая купила земельный участок, на котором расположен памятник, для строительства индивидуального жилого дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ответчик, 86-летний Геворг Гугулян.

Мужчина пояснил, что в 1991 году на земле общего пользования, отведенной администрацией под поселковый парк, на свои деньги поставил памятник уроженцам Уч-Дере, погибшим на фронте. Однако позже выяснил, что парк вместе с памятником был продан частным лицам, а в 2010 году перепродан жительнице Хабаровска.

Согласно иску Татьяны Колпаковой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", она является собственницей земельного участка с декабря 2010 года. Начиная с 2011 года, "ответчик чинит собственнице препятствия в пользовании земельным участком", указала автор иска, попросив суд обязать Геворга Гугуляна "демонтировать и вывезти конструкцию в виде железного креста, бетонный куб и табличку с земельного участка", а если Гугулян не сделает этого, то разрешить собственнице земли "совершить действия по сносу указанного сооружения за счёт ответчика".

Жительница поселка Маргарита Кравченко, по доверенности представляющая интересы пожилого мужчины, пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что жители поселка, чьи родственники погибли на фронте, расценивают посягательства на памятник героям "как кощунство".

В 2013 году власти Сочи указали жителям поселка, что памятник был установлен без разрешительных документов на земельный участок, но признали, что он "несет глубокое воспитательное значение для подрастающего поколения".

Местный житель Александр Бударин, который 15 октября присутствовал в суде, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что односельчане помогли Геворгу Гугуляну составить встречный иск к Колпаковой. В иске Гугуляна говорится, "что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется", поскольку в документах администрации Верхнелоосского сельского округа есть запись, в которой "оговорено выделение земельного участка площадью 9000 кв.м под сельский парк".

В июне 2019 года прокуратура Сочи, а в июле и прокуратура Лазаревского района выявили "отсутствие документации, определяющей местоположение" двух земельных участков на территории парка, и поставили под сомнение обоснованность действий кадастровых инженеров, которые определили границы этих участков, говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В связи с этим авторы иска потребовали признать недействительными результаты межевания двух земельных участков, принадлежащих Татьяне и Владимиру Колпаковым.

Секретарь суда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что встречный иск принят. "Ввиду поступления встречного иска от ответчика, суд был перенесен на 17 октября", - пояснила она.

Представитель Колпаковых Анастасия Тимченко отказалась прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что не вправе давать комментарии без разрешения своих доверителей.

Представители движения "За Сочи" направили в прокуратуру обращение с просьбой "провести служебную проверку в отношении сотрудников администрации и принять меры по возврату земель общего пользования в муниципальную собственность", сообщила лидер движения Елена Негоруца, не уточнив дату обращения. "Мы надеемся на возбуждение уголовных дел", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Негоруца.