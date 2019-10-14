14 октября 2019, 13:58

Волгоградец осужден за звонки о бомбах в торговых центрах

Охранник волгоградского торгового центра, признанный виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, приговорен к 2,5 года условного лишения свободы, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 31 января по электронной почте поступили сообщения о минировании по меньшей мере 16 зданий в Волгограде, в том числе школ, больниц и городской думы. Еще два таких сообщения были переданы по телефону. Все они оказались ложными. Силовики задержали молодого охранника-стажера, которого сочли "телефонным террористом". Он объяснил, что звонками о минировании двух торговых центров в Волгограде хотел проверить оперативность спецслужб.

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес сегодня обвинительный приговор 24-летнему Сергею Ерпылеву, назначив ему два года и шесть месяцев условного лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Ерпылев полностью признал вину, изменив при этом версию о своих мотивах, высказанную им при задержании. Он заявил, что поругался тогда со своей возлюбленной и хотел уйти с работы в торговом центре, чтобы поговорить с ней. Новости об эвакуациях в разных районах Волгограда натолкнули его на мысль воспользоваться телефоном в торговом зале и заявить в полицию о бомбе, со ссылкой на Волгоградский областной суд информировала сегодня "Высота 102".

На сайте Тракторозаводского райсуда Волгограда по состоянию на 13.40 мск 14 октября нет информации о вынесенном Ерпылеву приговоре. Итоговое заседание прошло 11 октября, отмечено в электронной картотеке суда.

Напомним, что сообщения о минировании в Волгограде были переданы на следующий день после подобных ложных известий о бомбах на Кубани, Ставрополье, в Ингушетии, Адыгее, Астраханской и Ростовской областях. Во всех этих регионах происходила эвакуация людей из школ, больниц, торговых центров, рынков и административных зданий. Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума в два раза увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании - до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Астраханцы эвакуированы после массовых сообщений о минировании зданий", "Посетители торговых центров и студенты эвакуированы в Волгограде", "Военный из Волгоградской области осужден условно за ложное минирование части".

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