Первая выставка ковров прошла в Нагорном Карабахе

14 октября 2019, 00:56

В историко-культурном заповеднике Тигранакерт состоялась первая в Нагорном Карабахе выставка ковров "Игры драконов", на которой были представлены 130 ковров, выполненных местными мастерами по традиционным армянским технологиям.

Организаторы выставки, которая прошла 13 октября на территории историко-культурного заповедника Тигранакерт - государственная служба по охране исторической среды при министерстве культуры, по делам молодежи и туризма Нагорного Карабаха и компания по производству ковровых изделий ручной работы "Карабах Карпет" из Степанакерта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На выставке были показаны этапы процесса создания ковров, попробовать себя в которых могли и посетители. В музее также прошел семинар по истории армянских ковров, на котором с докладами выступили специалисты из Армении и Нагорного Карабаха. Кроме того, состоялся концерт с участием государственного ансамбля песни и танца Нагорного Карабаха "Мы и наши горы".

Для жителей Степанакерта, Шуши и Аскерана были организованы десять автобусных рейсов в Тигранакерт, проезд, а также вход на выставку были бесплатными.

Подобная выставка проводится в Нагорном Карабахе впервые, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник госслужбы по охране исторической среды при Минкульте Армине Айрапетян.

"Выставку назвали "Вишапнери хах" ("Игры драконов"), потому что дракон является важным звеном композиции поля армянского ковра и армянского фольклора. Подобная выставка в республике проводится впервые. Наши ожидания были оправданы благодаря ... большому количеству посетителей и положительным отзывам. Мы постараемся проводить выставку ковров регулярно", - сказала Айрапетян.

Она отметила, что выставку посетили не только местные зрители, но и туристы, а также участники Международного форума друзей Нагорного Карабаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира", однако подсчета количества посетителей не было.

Форум друзей Нагорного Карабаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира" открылся в Степанакерте 11 октября. Участие в нем приняли более 150 человек из 30 стран и регионов мира.

За семь лет существования компания "Карабах Карпет" провела множество выставок в разных странах мира, но впервые в этом формате организовала мероприятие в самом Нагорном Карабахе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор производства ковровых изделий ручной работы Севак Хачатрян.

По его словам, представленные на выставке 100 ворсовых и 30 безворсовых ковров выполнены исключительно вручную по уникальной технологии и являются точной копией старинных армянских ковров.

«Это выставка - своего рода отчет перед жителями Арцаха (Нагорного Карабаха)... Мы представили наши лучшие работы за последние два года. Каждый ковер уникален - досконально продуманы тематика, сюжет, дизайн. И главное - с жестким соблюдением техники армянских ковроткацких традиций. Для этого наши специалисты изучают историю ковров, занимаются поиском армянских ковров в различных музеях и коллекциях. К примеру, у нас есть копия ковра, который был соткан более 1000 лет назад и обнаружен нами в одном из зарубежных музеев», - отметил Хачатрян.

По его словам, сырье для ковров, а это овечья шерсть, приобретается у фермеров Армении и Нагорного Карабаха. Он также отметил, что в компании работает более 110 мастеров.

По словам директора организации Artsakh Tourism & Culture Development Agency (Агентство по развитию туризма и культуры Арцаха (Нагорного Карабаха)) Сергея Шахвердяна, выставка призвана популяризировать "культурное наследие".

«Подобные мероприятия в конце туристического сезона, способствуют растягиванию самого сезона. Такие мероприятия надо проводить не только в турсезон, с апреля по октябрь, но и в конце осени и в начале зимы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор музея Тигранакерта Анаит Лорецян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ежегодно количество человек, посещающих музей, растет.

«В этом году, по состоянию на начало октября, исходя из проданных билетов за вход, музей-заповедник Тигранакерт посетили более 15 тысяч туристов. Но надо учесть, что бесплатный вход предусмотрен для пенсионеров, инвалидов, военных и несовершеннолетних, а это еще порядка трех тысяч человек», - рассказала она.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года на референдуме о статусе Нагорного Карабаха 99,89% голосов были отданы за независимость Нагорного Карабаха, после чего республика объявила себя независимым государством. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает его частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован.