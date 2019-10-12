Форум друзей Нагорного Карабаха собрал более 150 человек

12 октября 2019, 09:50

Участники международного форума в Степанакерте объявили о создании международной сети друзей Нагорного Карабаха. В форуме участвовало более 150 человек из почти 30 стран и регионов мира.

Форум друзей Нагорного Карабаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира" состоялся 11 октября в Степанакерте, во Дворце молодежи, по инициативе министерства иностранных дел Нагорного Карабаха и Армянской революционной федерации Дашнакцутюн.

В форуме приняли участие представители парламентских групп дружбы, а также представители политических и неправительственных организаций, признающих его независимость или сотрудничающих с ним, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МИД Нагорного Карабаха.

"Целью форума является расширение и укрепление децентрализованного сотрудничества республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - Прим. "Кавказского узла") с различными регионами и городами иностранных государств, а также... создание сети сторонников Арцаха, политиков и общественных деятелей", - говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами мероприятия (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года на референдуме о статусе Нагорного Карабаха 99,89% голосов были отданы за независимость Нагорного Карабаха, после чего республика объявила себя независимым государством. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает его частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана.

В конференции приняли участие более 150 представителей из порядка 30 стран и регионов - это США, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Ливан, Армения и Нагорный Карабах, Франция, Греция и другие страны.

Конференция была посвящена двум темам: "Право народа Арцаха на самоопределение и процесс мирного урегулирования" и "Возможности расширения международных связей республики Арцах в экономической, культурной и научно-образовательной сферах для противодействия политике Азербайджана по изоляции Арцаха". Была принята итоговая Декларация", - проинформировал представитель пресс-службы МИД Нагорного Карабаха.

В тексте итоговой декларации, опубликованной на сайте МИД Нагорного Карабаха, участники форума признали право народов на самоопределение и призвали государства воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость.

Участники форума подтвердили важность повышения эффективности посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ с помощью восстановления полноценного участия Нагорного Карабаха на всех этапах переговоров. Они отметили недопустимость любых формы изоляции Нагорного Карабаха от международных процессов и заявили о необходимости обмена международным опытом в сферах образования, спорта, культуры, экономики. На форуме было принято решение о создании международной сети друзей Нагорного Карабаха "ПроАрцах". Это было сделано для повышения информированности о Нагорном Карабахе на международной арене и защите законных интересов его народа, говорится в декларации.

"Мы - сторонники мирного урегулирования наших отношений с Азербайджаном путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Невозможно достичь серьезных успехов без восстановления полноценного формата переговорного процесса с полноправным участием Арцаха... Для нас не может быть возврата к прошлому, как в вопросе статуса, так и границ", - сказал в своем выступлении на форуме президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Международное признание Нагорного Карабаха станет стимулом для окончательного разрешения конфликта посредством переговоров, считает министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян. "Международное признание позволит, помимо жесткой силы или военных средств, применять мягкую силу, то есть политико-дипломатический инструментарий с целью обеспечения безопасности", - сказал он в своем выступлении на форуме .

В переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта достигнут лишь один результат - это подписание соглашения о прекращении огня в 1994 году, в своем выступлении на форуме отметил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Азербайджан избегает прямых переговоров с Нагорным Карабахом и это означает, что в Баку не желают урегулирования вопроса, заметил Шаварш Кочарян.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием. МИД Нагорного Карабаха в мае 2019 года заявил, что для урегулирования конфликта необходимо возобновить прямые трехсторонние переговоры.

Он считает, что праву на самоопределение, закрепленному в Уставе ООН, как одной из трех целей организации, нельзя противопоставить принцип какого-либо международного права, и прежде всего территориальную целостность.

Руководитель латвийско-армянской межпарламентской группы дружбы Сергей Потапкинс считает, что люди со всего мира должны приехать в Нагорный Карабах и познакомиться с образом жизни местных жителей.

"Все это поможет узнавать Арцах на различных международных площадках. Его народ не должен быть изолирован и зависеть от политики", - сказал Потапкинс корреспонденту "Кавказского узла".

"Такие конференции имеют большое значение, потому что на этих встречах люди обмениваются идеями... Если мы говорим о самоопределении наций, то следует учитывать права всех народов, а также права армян и азербайджанцев", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" депутат бельгийской партии зеленых Мари Лекок.

"Как исследователь международного права, я думаю, что лучший способ для Арцаха - подчеркнуть не только самоопределение наций, но и их независимость. Эти два фактора должны идти рука об руку, чтобы добиться прогресса и достижений в арцахской проблеме. И комитет "Ай Дат" (Армянский суд) должен работать по этим двум направлениям", - заявила преподаватель Ливанского государственного университета Лейла Никола корреспонденту "Кавказского узла".

"Я считаю, что люди имеют право быть независимыми. Все государства должны действовать сообща, мы все можем многое сделать для Карабаха, изменить ситуацию. Вносить изменения индивидуально очень сложно, нам всем нужно работать в одном направлении ", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член палаты представителей штата Джорджия (США) Дебора Бисмор.

"В следующем году мы планируем организовать конференцию по теме независимости Арцаха, в которой я тоже буду участвовать", - сказал депутат парламента Канады Джим Киригянисян корреспонденту "Кавказского узла".

"Форум - это шаг вперед для Арцаха с точки зрения развития. Это также высоко ценится армянской диаспорой, потому что мы смогли представить Арцах и принести человечество мира сюда. Форум является важным стимулом в процессе консолидации диаспоры и международного признания", - заявил член городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян корреспонденту "Кавказского узла".

Городской совет Лос-Анджелеса Соединенных Штатов Америки 10 сентября 2013 года принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха в качестве независимого и суверенного государства.

"Будучи одним из крупнейших городов Америки, Лос-Анджелес признал право и независимость народа Арцаха, и мы также подписали соглашение о сотрудничестве с Шуши с учетом всех аспектов жизни на уровне общего сотрудничества", - напомнил он.