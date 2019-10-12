Два кандидата определены на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону

12 октября 2019, 21:05

Победителями второго этапа конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону стали временный градоначальник Алексей Логвиненко и директор ООО "Агрохимсоюз", депутат гордумы Сергей Заревский. Итоги конкурса не стали неожиданностью, считает ростовский политолог Александр Джадов.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. Документы для участия в конкурсе кандидаты могли представить с 23 по 27 сентября. Во второй этап конкурса прошли 13 из 15 кандидатов. Двое не были допущены в связи с тем, что не имели необходимого стажа работы на руководящих должностях, пояснил председатель конкурсной комиссии, замгубернатора Василий Рудой.

Непосредственно перед вторым этапом конкурса, который состоялся 11 октября, из гонки выбыл один из кандидатов - действующий министр промышленности Ростовской области Игорь Сорокин, поскольку он не явился на конкурс. Лидерами второго этапа стали временный градоначальник Алексей Логвиненко и директор ООО "Агрохимсоюз", депутат гордумы от партии "Единая Россия" Сергей Заревский, которые набрали 58 и 55 баллов соответственно. Они и вышли в финал конкурса, сообщило сегодня местное информагентство "Панорама".

На третьем месте оказался замглавы Новочеркасска Вячеслав Тимченко (44 балла), на четвертом - завкафедрой государственного и муниципального управления Южно-российского института управления Михаил Овакимян (43 балла). Первую пятерку замыкает глава регионального отделения "Справедливой России" Сергей Косинов (41 балл). Бизнесмен Александр Хуруджи оказался на шестом месте (40 баллов), далее следуют городской депутат Вячеслав Камышный, замглавы Батайска Наталья Кузьменко, бывший прокурор Евгений Беркович, сотрудник СКЖД Николай Беловодченко, активиста Виктория Хайрулина и член ЛДПР Александр Коваленко, отмечает агентство.

Во втором этапе конкурса 12 кандидатов проходили тестирование на знание законов, а затем рассказали на собеседовании, как видят свою работу в должности сити-менеджера. Журналистам, освещающим проведение конкурса, запретили присутствовать на собеседовании, разрешив лишь наблюдать за тем, как проводится письменное тестирование, сообщил 11 октября портал "161.ru", который приводит комментарий Александра Хуруджи по этому поводу. По словам Хуруджи, многие участники конкурса постеснялись выступления на публике.

"Голосовали конкурсанты. Беркович и я были за то, чтоб СМИ пустить на все этапы. Логвиненко был против того, чтоб пускать журналистов на тест. Остальные были против присутствия прессы на собеседовании, потому что стесняются, боялись чувствовать себя некомфортно. Так и проголосовали", - рассказал Хуруджи.

Александра Хуруджи, который заявил, что процесс отбора кандидатов на пост сити-менеджера должен быть максимально открытым, а сами кандидаты должны быть готовы к общению с прессой, поддержал глава реготделения "Справедливой России" Сергей Косинов, написал "Коммерсант" 11 октября. Газета при этом приводит слова Алексея Логвиненко, который объяснил свое нежелание пустить журналистов на собеседование тем, что пресса, по его словам, "молниеносно всю информацию выкидывает в интернет", и идеи из программы первых выступающих могут подсмотреть те, кто идет в конце. "Свою программу я готов показать журналистам, когда все закончат выступать", - пояснил Логвиненко.



Итоги конкурса не стали неожиданностью, считает ростовский политолог, эксперт Центра региональных социально-экономических исследований Александр Джадов, слова которого также приводит издание. "С самого начала я предполагал, что Игоря Сорокина могли искусственно ввести в конкурс для придания ему интриги. Почему в итоге убрали - непонятно. Из финалистов, очевидно, шансов на победу больше у Алексея Логвиненко, потому что у него уже есть опыт управления администрацией Ростова", - предположил эксперт.

Намерения конкурсантов депутаты гордумы обсудят в присутствии прессы на слушаниях 15 октября, а окончательный выбор сделают спустя неделю, 22 октября, отмечает "Деловой Ростов".