НПО раскритиковали реакцию мэра Тбилиси на дело о сексуальных домогательствах

09 октября 2019, 19:17

Генеральная прокуратура Грузии предъявила депутату Тбилисского сакребуло обвинение в домогательствах к подчиненной. Неправительственные организации раскритиковали слова мэра Кахи Каладзе, который не поверил в виновность депутата, и призвали мэрию отмежеваться от попыток оправдать обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", помощница депутата самоуправления Тбилиси 4 октября заявила в СМИ о попытке изнасилования со стороны начальника. Дело было возбуждено по трем статьям: о насилии, насильственных действиях сексуального характера и по статье о повреждении или уничтожение вещи.

Накануне 10 неправительственных организаций, входящих в "Коалицию за равноправие", призвали прокуратуру и МВД провести эффективное расследование дела. В обращении указано, что следственные органы провели обыск в бюро, в котором произошел инцидент, с опозданием на девять часов и уже после того, как там прошла уборка, передал корреспондент "Кавказского узла".

Неправительственные организации раскритиковали реакцию на это дело мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который, по их словам, заявил, что не верит в виновность депутата. "Также опасно, что лица, связанные с мэрией и правящей партией, в публичных заявлениях обвиняют жертву и оскорбляют ее", - говорится в заявлении.

Они призвали власти подвергнуть сексуальное насилие однозначной критике. Высокопоставленные чиновники должны воздержаться от заявлений, которые прямо или косвенно поддерживают лицо, совершившее насилие в отношение женщины, а СМИ при освещении подобных тем не должны забывать об этических стандартах и не унижать достоинство потерпевшей, считают НПО. "В патриархальном обществе разговоры о совершенном насилии в отношении женщины всегда ставят стигму. В случаях подобного насилия патриархальная логика накладывает на женщину ответственность и старается ее обвинить", - отметили авторы обращения.

24 октября 2017 года "Женское движение" направило петицию председателю парламента Грузии с требованием установить наказание за сексуальные домогательства, в том числе и по месту работы. 7 ноября депутаты парламентского комитета по правам человека поддержали требования активистов о защите от сексуальных домогательств и пообещали заняться подготовкой соответствующего законопроекта. В мае 2019 года депутаты грузинского парламента одобрили введение штрафов, административных арестов и исправительных работ за сексуальные притеснения в общественных местах и на работе.

Потерпевшая потребовала лишить депутата полномочий

Сегодня Генеральная прокуратура Грузии официально присвоила Тамте Тодадзе статус пострадавшей, а депутату сакребуло предъявило обвинение в насильственных действиях сексуального характера и повреждении вещей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Несколько дней назад депутат был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил в эфире грузинской телекомпании "Имеди" директор клиники Георгий Кордзахия. По его словам, Джишкариани давно страдает от кардиологического заболевания, и в клинику поступил с соответствующим диагнозом. Его уже готовят к выписке, но в стрессовой ситуации болезнь вновь может обостриться, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова врача.

Тамта Тодадзе требует приостановить действие депутатского мандата обвиняемого. Она опасается, что депутатские полномочия позволят ему оказать давление на свидетелей. "Я говорила до этого и скажу сейчас: я не боюсь доказать свою правоту", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова потерпевшей, сказанные в эфире "Имеди".

Тодадзе обратила внимание на то, что основная часть следственных мероприятий была проведена уже после обнародования инцидента. "В деле есть соответствующие доказательства, среди них и показания свидетелей", - отметила адвокат потерпевшей, Тамар Лукава.