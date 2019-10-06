Депутат горсовета Тбилиси заподозрен в сексуальном домогательстве

06 октября 2019, 11:05

Помощница депутата Тбилисского муниципального собрания пожаловалась на попытку изнасилования со стороны парламентария. Полиция отчиталась о начале расследования.

По данным МВД Грузии, депутат и его помощница опрошены в рамках проверки заявления о сексуальном домогательстве.

Расследование дела ведется по трем статьям - о насилии (ст. 126), насильственных действиях сексуального характера (ст. 138) и о повреждении или уничтожение вещи (ст. 187 УК Грузии), назначены экспертизы, передает 5 октября со ссылкой на МВД Грузии Interpressnews.

Помощница утверждает, что депутат настаивал на близости с ней, а когда она ему отказала и начала снимать разговор на телефон, он разбил его, а ее саму избил, передает "Спутник Грузия".

24 октября 2017 года "Женское движение" направило петицию председателю парламента Грузии с требованием установить наказание за сексуальные домогательства, в том числе и по месту работы. 7 ноября депутаты парламентского комитета по правам человека поддержали требования активистов о защите от сексуальных домогательств и пообещали заняться подготовкой соответствующего законопроекта. В мае 2019 года депутаты грузинского парламента одобрили введение штрафов, административных арестов и исправительных работ за сексуальные притеснения в общественных местах и на работе.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2018 года суд в Тбилиси признал известного телеведущего Шалву Рамишвили виновным в сексуальном домогательстве к журналистке Татии Самхарадзе и обязал его возместить моральный ущерб в размере около 770 долларов.