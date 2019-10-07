Глава района на Ставрополье оштрафован по делу о земельных махинациях

07 октября 2019, 17:15

Бывший глава администрации Левокумского района Николай Напханюк и его сын Евгений оштрафованы на 3,5 и 1,5 миллиона рублей по делу о взятках и махинациях с землями.

Бывший глава Левокумского района Ставропольсокго края Николай Напханюк оштрафован на 3,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 2 года, а его сын - Евгений Напханюк приговорен к штрафу в 1,5 миллиона рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР.

По версии следствия, с сентября 2014 по март 2015 года глава Левокумского района Николай Напханюк неоднократно требовал от исполнительного директора частной компании свыше 3,8 миллиона рублей за выдачу разрешения на строительство. Предприниматель должен был перечислить сумму взятку по поддельным финансовым документам на счет другой компании, генеральным директором которой являлся сын главы райадминистрации Евгений Напханюк, утверждают следователи.

«Исполнительный директор отказался передавать взятку» и сообщил о ее вымогательстве силовикам, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте

Кроме того, в феврале 2015 года чиновник бесплатно предоставил в собственность земельные участки фирме своего сына, отмечает ведомство. Следствие оценило ущерб бюджету по указанным сделкам в 4,6 миллиона рублей. Николай и Евгений Напханюк в зависимости от степени и участия каждого признаны виновными по статьям «покушение на получение взятки», «превышение должностных полномочий» и «покушение на посредничество во взяточничестве».

Максимальные санкции по данным статьям - от 3 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 сентября глава Покойненского сельсовета в Ставропольском крае приговорен к семи годам колонии строгого режима, его заместитель - к условному лишению свободы за получение взятки и посредничество в этом.