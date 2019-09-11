11 сентября 2019, 17:33

Глава сельсовета на Ставрополье получил семь лет колонии за взятку

Глава Покойненского сельсовета приговорен к семи годам колонии строгого режима, его заместитель - к условному лишению свободы за получение взятки и посредничество в этом, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия и суда, в 2017 году глава сельсовета вымогал у супруги предпринимателя 200 тысяч рублей за нарушение границ строившегося объекта и продление договора аренды земельного участка. Он получил требуемую сумму через посредника - своего заместителя, проинформировало Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Глава сельсовета признан виновным по п."в" ч.5 ст.290 УК России (получение взятки) и получил семь лет исправительной колонии строгого режима. Заместителя главы поселения суд признал виновным по п."б" ч.3 ст.291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении  ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

На сайте администрации Покойненского сельсовета сегодня к 17.25 мск нет информации о том, что глава муниципального образования и его заместитель осуждены.

"Кавказский узел" ранее писал, что двое чиновников в Кировском городском округе были осуждены за взятку. Бывший начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и транспорта местной администрации был приговорен к пяти годам колонии, его заместитель - к пяти годам лишения свободы условно, сообщил Следком 4 сентября.

Примечание:

"Два сотрудника пятигорского водоканала обвинены в злоупотреблении полномочиями", "Директор теплосетей Железноводска заподозрен в растрате 2,6 млн рублей", "В Ставропольском крае экс-глава элеватора обвиняется в растрате зерна на 34 миллиона рублей".

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