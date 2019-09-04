Двое чиновников на Ставрополье осуждены за взятку

04 сентября 2019, 20:44

Бывший начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа Иван Селиванов приговорен к пяти годам колонии, его заместитель Андрей Рязанцев - к пяти годам лишения свободы условно, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела строительства администрации Кировского городского округа и его заместитель в октябре 2018 года были заподозрены в получении взятки в размере 480 тысяч рублей.

По данным следствия и суда, в июле 2018 года чиновники предложили кадастровому инженеру, которая представляла интересы одной из фирм, за взятку сделать подложные разрешения на строительство уже возведенных 16 объектов недвижимости, принадлежащих этой организации. Замначальника получил требуемую взятку в размере 480 тысяч рублей, которую передал своему начальнику. Иван Селиванов и его заместитель Андрей Рязанцев признаны виновными по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки), сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Суд приговорил Селиванова к пяти годам исправительной колонии строгого режима, Рязанцева - к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также им назначены штрафы по 900 тысяч рублей, и оба лишены права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.