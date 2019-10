Обыски прошли в двух министерствах Ставрополья

Защита бизнесмена Олега Дерипаски уведомила редакции The Nation, The Telegraph и The Times о дате процесса о защите деловой репутации предпринимателя в кубанском суде. По мнению Дерипаски, публикации в зарубежных изданиях стали поводом для введения против него санкций в 2018 году.