07 октября 2019, 16:32
Обыски прошли в двух министерствах Ставрополья
Силовики, занимающиеся расследованием хищения денег при строительстве трех спортивных комплексов, изъяли документы в Минстрое и Минспорта Ставропольского края.
Как писал "Кавказский узел", в июле депутат Ставропольской краевой думы Алексей Назаренко, заподозренный в мошенничестве при строительстве спортивного комплекса, был объявлен в розыск. Кроме того, в январе следователи сообщили об уголовном деле в отношении Алексея Назаренко по статье об ограничении конкуренции, а в апреле - по статье о присвоении денег предприятия, которое он возглавлял.
Силовики провели сегодня в министерствах строительства и физической культуры обыски, связанные, в частности, с хищениями денег, выделенных на возведение трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, силовиков интересовали документы о поставке спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва, информировал "Интерфакс".
На сайта министерств строительства и физической культуры Ставропольского края к 16.30 мск 7 октября не появилось комментариев относительно сегодняшних обысков.