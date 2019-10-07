Минспорта Ставропольского края. Скриншот https://yandex.ru/maps/org/ministerstvo_fizicheskoy_kultury_i_sporta_stavropolskogo_kraya/1124018816/?ll=41.978775%2C45.043742&photos%5Bbusiness%5D=1124018816&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A204920940&z=16

07 октября 2019, 16:32

Обыски прошли в двух министерствах Ставрополья

Силовики, занимающиеся расследованием хищения денег при строительстве трех спортивных комплексов, изъяли документы в Минстрое и Минспорта Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в июле депутат Ставропольской краевой думы Алексей Назаренко, заподозренный в мошенничестве при строительстве спортивного комплекса, был объявлен в розыск. Кроме того, в январе следователи сообщили об уголовном деле в отношении Алексея Назаренко по статье об ограничении конкуренции, а в апреле - по статье о присвоении денег предприятия, которое он возглавлял.

Силовики провели сегодня в министерствах строительства и физической культуры обыски, связанные, в частности, с хищениями денег, выделенных на возведение трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, силовиков интересовали документы о поставке спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва, информировал "Интерфакс".

В ходе обысков получены данные о причастности к мошенничеству, присвоению средств и ограничению конкуренции депутата думы Ставропольского края Алексея Назаренко и ряда министерских чиновников, сообщило управление Следкома по Ставропольскому краю. "В настоящее время следователи СКР осматривают и признают вещественными доказательствами изъятые документы, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовных дел", - процитировало сообщение следствия РИА "Новости".

На сайта министерств строительства и физической культуры Ставропольского края к 16.30 мск 7 октября не появилось комментариев относительно сегодняшних обысков.

Примечание:

"Зампред правительства Ставрополья объявлен в розыск", "Сергей Миронов одобрил отказ спикера Госдумы Ставропольского края от участия в выборах", "Против мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий".

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