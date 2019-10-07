Обыски прошли в двух министерствах Ставрополья

07 октября 2019, 16:32

Силовики, занимающиеся расследованием хищения денег при строительстве трех спортивных комплексов, изъяли документы в Минстрое и Минспорта Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в июле депутат Ставропольской краевой думы Алексей Назаренко, заподозренный в мошенничестве при строительстве спортивного комплекса, был объявлен в розыск. Кроме того, в январе следователи сообщили об уголовном деле в отношении Алексея Назаренко по статье об ограничении конкуренции, а в апреле - по статье о присвоении денег предприятия, которое он возглавлял.

Силовики провели сегодня в министерствах строительства и физической культуры обыски, связанные, в частности, с хищениями денег, выделенных на возведение трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, силовиков интересовали документы о поставке спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва, информировал "Интерфакс".