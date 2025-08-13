×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:54, 13 августа 2025

Прокуратура Ставрополья признала волокиту в деле Эльдара Кюльбякова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи больше года отказываются возбуждать уголовное дело о пытках жителя Ставрополья Эльдара Кюльбякова, хотя травмы на его теле подтверждены тремя экспертизами. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года управление Следкома России по Ставропольскому краю отказалось возбуждать дело по заявлению Александра Мустафаева о том, что силовики избили и применяли электрический ток к его сыну Эльдару Кюльбякову. 

31 мая 2024 года в жилище семейства Александра Мустафаева в станице Суворовской прошел обыск, в это же время в гостинице был задержан его сын Эльдар Кюльбяков. Ночью, когда Кюльбякова привезли в Ставрополь, адвокат зафиксировал на видео следы насилия на его теле. Кюльбяков рассказал, что после обеда 31 мая его вывезли из отдела полиции в Пятигорске в неизвестное место, где пытали, в том числе током. В результате он согласился подписать признательные показания и признался в краже кулера из несуществующего кафе в станице Ессентукской. После этого его отвезли в Ставрополь, где он находится до сих пор в СИЗО по другому обвинению. Отец Кюльбякова, Александр Мустафаев, 5 июля 2024 года написал заявление в СК о применении правоохранителями насилия к его сыну. 

Следственные органы уже восемь раз выносили постановление об отказе в возбуждении дела о пытках Эльдара Кюльбякова, хотя июле этого прокуратура Ставропольского края предписала следователю устранить нарушения при рассмотрении материала, сообщила 12 августа "Команда против пыток"*. 

По информации правозащитников, Следком больше года отказывается возбуждать дело о пытках Кюльбякова, за это время "в деле сменился четвертый следователь", а прокуратура неоднократно признавала, что СК допускает волокиту. При этом сам Кюльбяков остается под арестом по обвинению в краже. 

В материалах по делу Кюльбякова есть три экспертизы, подтверждающие его заявления о пытках. Врачи зафиксировали на его запястьях травмы от наручников, а на кистях, ягодицах и спине - метки от электрического тока.

Эксперты пришли к выводу, что эти следы соответствуют описанию пыток, которое представил Эльдар, говорится в публикации Telegram-канала правозащитников. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17:58, 12 августа 2025
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Подросток. Иллюстрация: Sam Moghadam / Unnsplash.com
01:58, 7 августа 2025
Подросток из Ингушетии помещен в психбольницу после жалоб правозащитникам на угрозы родных
Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 6 августа 2025
За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Преподаватель, избивавший учеников в медресе в Гудермесе. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
12 августа 2025, 20:55
Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников

Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12 августа 2025, 17:58
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников

Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше