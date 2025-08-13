Прокуратура Ставрополья признала волокиту в деле Эльдара Кюльбякова

Следователи больше года отказываются возбуждать уголовное дело о пытках жителя Ставрополья Эльдара Кюльбякова, хотя травмы на его теле подтверждены тремя экспертизами.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года управление Следкома России по Ставропольскому краю отказалось возбуждать дело по заявлению Александра Мустафаева о том, что силовики избили и применяли электрический ток к его сыну Эльдару Кюльбякову.

31 мая 2024 года в жилище семейства Александра Мустафаева в станице Суворовской прошел обыск, в это же время в гостинице был задержан его сын Эльдар Кюльбяков. Ночью, когда Кюльбякова привезли в Ставрополь, адвокат зафиксировал на видео следы насилия на его теле. Кюльбяков рассказал, что после обеда 31 мая его вывезли из отдела полиции в Пятигорске в неизвестное место, где пытали, в том числе током. В результате он согласился подписать признательные показания и признался в краже кулера из несуществующего кафе в станице Ессентукской. После этого его отвезли в Ставрополь, где он находится до сих пор в СИЗО по другому обвинению. Отец Кюльбякова, Александр Мустафаев, 5 июля 2024 года написал заявление в СК о применении правоохранителями насилия к его сыну.

Следственные органы уже восемь раз выносили постановление об отказе в возбуждении дела о пытках Эльдара Кюльбякова, хотя июле этого прокуратура Ставропольского края предписала следователю устранить нарушения при рассмотрении материала, сообщила 12 августа "Команда против пыток"*.

По информации правозащитников, Следком больше года отказывается возбуждать дело о пытках Кюльбякова, за это время "в деле сменился четвертый следователь", а прокуратура неоднократно признавала, что СК допускает волокиту. При этом сам Кюльбяков остается под арестом по обвинению в краже.

В материалах по делу Кюльбякова есть три экспертизы, подтверждающие его заявления о пытках. Врачи зафиксировали на его запястьях травмы от наручников, а на кистях, ягодицах и спине - метки от электрического тока.

Эксперты пришли к выводу, что эти следы соответствуют описанию пыток, которое представил Эльдар, говорится в публикации Telegram-канала правозащитников.

