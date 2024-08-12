Отец жителя Ставрополья возмущен отказом следствия расследовать дело о пытках

12 августа 2024, 23:20

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Управление Следкома России по Ставропольскому краю отказалось возбуждать дело по заявлению Александра Мустафаева, который сообщил правоохранителям, что силовики избили и применяли электрический ток к его сыну Эльдару Кюльбякову. Мустафаев пожаловался на следователя в прокуратуру и главе Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 31 мая в жилище семейства Александра Мустафаева в станице Суворовской прошел обыск, в это же время в гостинице был задержан сын Мустафаева Эльдар Кюльбяков. По словам Мустафаева, в тот день из станицы Суворовской в отдел полиции в Пятигорске было привезено множество жителей станицы, некоторые из них видели Кюльбякова в первой половине дня, и он находился в добром здравии. Однако ночью, когда Кюльбякова привезли в Ставрополь, последовавший за ним адвокат сделал видео, на котором видны следы насилия. На видео Кюльбяков рассказал, что после обеда 31 мая его вывезли из отдела полиции в Пятигорске в неизвестное место, находящееся неподалеку, где пытали, в том числе током. В результате он согласился подписать признательные показания, и, по приезду обратно в отдел полиции, признался в краже кулера из несуществующего кафе в станице Ессентукской. После этого его отвезли в Ставрополь, где он находится до сих пор в СИЗО по другому обвинению. Отец Кюльбякова, Александр Мустафаев, 5 июля написал заявление в СК о применении к его сыну насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Следователи отказали в возбуждении дела по статье о превышении должностных полномочий с применением пытки (часть 4 статьи 286 УК РФ), сообщил 12 августа корреспонденту "Кавказского узла" Александр Мустафаев. Он получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 6 августа.

В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что 3 июня Кюльбякова опрашивал адвокат. Эльдар подробно рассказал защитнику, как после 15.00 мск 31 мая 2024 года его вывезли из отдела полиции в Пятигорске с мешком на голове, привезли в какое-то помещение подвального типа, где избивали и пытали током, заставляя признаться в преступлении.

24 июня Кюльбяков был дополнительно опрошен следователем, и, как говорится в отказном постановлении, тот повторил всё то же самое, однако в этот раз назвал двоих предполагаемых сотрудников правоохранительных органов по именам. "К показаниям Кюльбякова орган предварительного следствия относится критически, поскольку первоначально при даче объяснений он не акцентировал внимание на конкретных сотрудниках, которые причиняли ему телесные повреждения", - отмечается в документе.

11 июня была проведена судмедэкспертиза. Согласно заключению эксперта, у Кюльбякова были выявлены ожоговые раны - электрометки спины, кистей рук и ягодичных областей, и ссадины, "срок возникновения которых 7-10 суток до осмотра", отмечается в постановлении следователя. "Анатомическая область локализации электрометок частично доступная для действия собственной руки", - говорится в документе. Поэтому следователи пришли к выводу, что описанные телесные повреждения Кюльбяков мог получить в период с 1 по 4 июня, что противоречит объяснениям Кюльбякова, при этом данные повреждения могли быть нанесены самим Кюльбяковым.

Кроме того, видео, снятое адвокатом, на котором Кюльбяков показывает телесные повреждения и электрометки, датируется 1 июня, 1 часом 55 минутами ночи. "Данная видеозапись подтверждает заключение эксперта... о датах получения данных повреждений и исключает возможность их получения 31 мая", - говорится в постановлении. Есть и иные доказательства в отношении Кюльбякова, подтверждающие что он совершил кражу, поэтому у сотрудников правоохранительных органов не было необходимости в применении насилия к задержанному, полагает следователь.

На основании всего вышеизложенного он пришел к выводу, что получение Кюльбяковым телесных повреждений 31 мая не подтверждается, и отказал в возбуждении уголовного дела о пытках по заявлению Александра Мустафаева.

Решение следствия не выдерживает никакой критики, подчеркнул Мустафаев. "Его задержали утром 31 мая - и с тех пор он был у них. Мы стояли там (около отделения) до позднего вечера и видели, как его повезли в Ставрополь, и там он на наших глазах не мог выйти из машины, он был избит, и этому есть множество свидетелей, что он даже сам не мог подняться по лестнице, чтобы зайти в Главное следственное управление! Причем я телефоны этих свидетелей, которые видели, какой Эльдар вышел из машины в Ставрополе, передавал следователю, но они так и не были опрошены! А следователь в итоге написал, что, мол, повреждения появились позднее. Иначе, чем бредом, я это назвать не могу", - сказал он.

Сразу по приезду в Ставрополь, в 1.55 мск 1 июня адвокат зашел в ГСУ вслед за Эльдаром и зафиксировал побои на видео, напомнил отец. "И как же они тогда появились у них не 31 мая? Это полное отсутствие логики и просто издевательство. Я думаю, на следователя оказали влияние высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов края, что он такую ересь написал. Мы считаем его постановление незаконным, необоснованным, вынесенным с целью выгородить сотрудников правоохранительных органов от совершенных ими преступных действий в отношении моего сына, в связи с чем уже подали жалобы в прокуратуру края и на имя главы СКР Александра Бастрыкина", - заключил Мустафаев.

Мустафаев также передал в редакцию результат судмедэкспертизы. В документе описаны множественные повреждения, выявленные у Кюльбякова, - ожоговые раны как на руках, ногах и в области ягодиц, так и на лопатках и в межлопаточной области - а эти повреждения в постановлении об отказе в возбуждении дела вообще не упоминаются, хотя дотянуться туда самостоятельно человеку, очевидно, очень трудно. В отказном постановлении говорится об "электрометках на спине", но спина - это очень "растяжимое" понятие. И следом следователь сразу приводит вывод экспертов о том, что "область локализации электрометок частично доступна для действия собственной руки". Обращает на себя слово "частично".

"Мы пока не ознакомились с материалами проверки, поэтому сейчас что-то утверждать сложно. Но он был задержан 31 мая, и с 31 на 1-е он также находился в статусе задержанного, под контролем сотрудников полиции. Возникает вопрос, где Кюльбяков мог причинить себе такие телесные повреждения самостоятельно? Мы пока не видели материалы проверки и не знаем, спрашивал ли об этом следователь опрошенных сотрудников, комментировать что-то сложно. Мы направили ходатайство следователю об ознакомлении с этими материалами", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток"* (КПП), которая ведет это дело.

Собеседник уточнил, что, согласно законодательству, ходатайство об ознакомлении с материалами должно быть рассмотрено следователем в течение трех рабочих дней: "Мы подали ходатайство 9 августа, ожидаем, что до конца следующей недели, с учетом почтовой пересылки, будет какой-то ответ. В случае, если эти сроки не соблюдены, можно подать жалобу в суд на следователя, который не рассмотрел своевременно ходатайство", - сообщили в "Команде против пыток"*

В данной ситуации возникает и дополнительный вопрос к эксперту - если такие повреждения у Кюльбякова могли образоваться 1 июня, могли ли они образоваться 31 мая? "Ведь бывает по-разному, у людей всё заживает индивидуально. Не исключено, что мы такой вопрос зададим", - заключили в КПП*.

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