Более 1500 военных приступили к учениям в Армении

07 октября 2019, 07:41

Российские и армянские военные начали 6 октября совместные учения на полигоне Баграмян. В учениях задействованы более 500 боевых машин, артиллерия и авиация.

На межвидовом полигоне Баграмян в Армении аэромобильные группы объединенной группировки войск Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению командного пункта условного противника, сообщила 6 октября на сайте Минобороны России пресс-служба Южного военного округа.

Как информировала пресс-служба Южного военного округа, аэромобильные подразделения были переброшены в район десантирования вертолетами Ми-8МТВ. Военнослужащие отработали десантирование в тыл условного противника штурмовым и посадочным способами. Разведгруппы выполнили поиск расположенного в горах командного пункта, передали его координаты с помощью спецкомплекса "Стрелец" на пункты управления разведки и артиллерии, а затем отошли в места дислокации батальонных тактических групп.

По данным ведомства, после разведки и подтверждения координат его расположения беспилотной авиацией, с помощью артиллерии командный пункт условного противника был уничтожен.

К тактическому учению привлечено более полторы тысячи военных, задействовано более 500 единиц военной специальной техники. В рамках учения используются боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, современные комплексы разведки, управления и связи. В нем также задействованы силы авиации.

Тренировочные мероприятия на армянском полигоне Баграмян продолжатся до 13 октября, информирует ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что более 10 тысяч военных приступили к учениям на юге России и Южном Кавказе. Артиллеристы на полигонах юга России, а также Абхазии, Армении и Южной Осетии отрабатывают тактические действия как с армейской авиацией, так и с беспилотниками совместно с войсковой противовоздушной обороной и подразделениями радиоэлектронной борьбы.