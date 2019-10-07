Учения аэромобильных групп Южного военного округа. Фото: пресс-служба ЮВО https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12255787@egNews

07 октября 2019, 07:41

Более 1500 военных приступили к учениям в Армении

Российские и армянские военные начали 6 октября совместные учения на полигоне Баграмян. В учениях задействованы более 500 боевых машин, артиллерия и авиация.

На межвидовом полигоне Баграмян в Армении аэромобильные группы объединенной группировки войск Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению командного пункта условного противника, сообщила 6 октября на сайте Минобороны России пресс-служба Южного военного округа.

Как информировала пресс-служба Южного военного округа, аэромобильные подразделения были переброшены в район десантирования вертолетами Ми-8МТВ. Военнослужащие отработали десантирование в тыл условного противника штурмовым и посадочным способами. Разведгруппы выполнили поиск расположенного в горах командного пункта, передали его координаты с помощью спецкомплекса "Стрелец" на пункты управления разведки и артиллерии, а затем отошли в места дислокации батальонных тактических групп.

По данным ведомства, после разведки и подтверждения координат его расположения беспилотной авиацией, с помощью артиллерии командный пункт условного противника был уничтожен.

К тактическому учению привлечено более полторы тысячи военных, задействовано более 500 единиц военной специальной техники. В рамках учения используются боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, современные комплексы разведки, управления и связи. В нем также задействованы силы авиации.

Тренировочные мероприятия на армянском полигоне Баграмян продолжатся до 13 октября, информирует ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что более 10 тысяч военных приступили к учениям на юге России и Южном Кавказе. Артиллеристы на полигонах юга России, а также Абхазии, Армении и Южной Осетии отрабатывают тактические действия как с армейской авиацией, так и с беспилотниками совместно с войсковой противовоздушной обороной и подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Примечание:

"Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России", "500 российских военнослужащих провели учения в Армении", "Масштабные учения ракетчиков прошли на Северном Кавказе и в Южной Осетии".

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