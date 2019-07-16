Дивизионы ОТРК «Искандер-М» ЮВО провели электронные пуски по целям в горах Кавказа. Фото: Пресс-служба ЮВО

16 июля 2019, 16:16

Масштабные учения ракетчиков прошли на Северном Кавказе и в Южной Осетии

Более трех тысяч военнослужащих были задействованы в боевых стрельбах из ракетных комплексов «Искандер» и артиллерии на полигонах Ставрополья, Кубани, Южной Осетии, а также в Абхазии и Армении, сообщили сегодня в Южном военном округе. Учения прошли с применением боевой авиации.

Дивизионы ракетных соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, совершили электронные пуски из ракетных комплексов «Искандер» на полигонах Ставрополья и Кубани, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и условного противника, выявленные в горах. Точные координаты объектов передали разведывательные подразделения в Южной Осетии с помощью беспилотников, а также комплексов разведки «Стрелец». Связь между соединениями по закрытым каналам обеспечили военные связисты, отмечается в сообщении. В учениях также было задействовано более 20 авианаводчиков, а также силы и средства армейской и штурмовой авиации.

Также боевые стрельбы артиллерии проводились на территории более 30 полигонов, в том числе расположенных в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Всего в едином дне огня было задействовано более трех тысяч военнослужащих, около 200 единиц вооружения и военной техники, информирует пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что в июле более 300 артиллеристов мотострелковых полков провели стрельбы на полигоне в Ставропольском крае, военные применили новейший разведывательный комплекс.

Примечание:

"Масштабные учения разведчиков начались на юге России", "Более 10 тысяч военных начали учения на юге России и Южном Кавказе", "Более 3,5 тысячи военных приступили к масштабным учениям на юге России".

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