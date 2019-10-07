Участники кулинарного фестиваля в Нальчике. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла",

07 октября 2019, 04:05

Кулинары России представили свои блюда на фестивале в Нальчике

На фестивале "Гастрофест" в Нальчике местные жители смогли попробовать блюда, приготовленные в местных кафе и ресторанах, а также от известных поваров страны. Еда вкусная, но стоит дорого, отметили гости кулинарного праздника.

Гастрономический фестиваль "Гастрофест" прошел 5 и 6 октября в Нальчике. На площади Абхазии работали палатки и ларьки, мангалы и печи, на которых готовились различные блюда – хычины, лакумы, гамбургеры с разными начинками, шашлыки и целые бараны, запеченные в фольге, передает корреспондент "Кавказского узла".

Казаны на кулинарном фестивале. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".В первый день фестиваля прошли мастер-классы профессионалов кулинарного искусства. Приехавший из Ярославля по приглашению администрации Нальчика член Национальной гильдии шеф-поваров России Сергей Ткачев показал присутствующим на мастер-классе, как жарить сыр на горячей печи, чтобы он при этом не растекался. Он рассказал, что для этого необходимо использовать только натуральный сыр, "никакой химии". 

Член Национальной гильдии шеф-поваров России Руслан Галузо из Уфы продемонстрировал, как готовить гамбургеры. Приготовленный им гамбургер стоил 250 рублей.

Шеф-повар ресторана паназиатской кухни "Манеки" в Ярославле Александр Шанин приготовил целый котел тайского супа, часть ингредиентов которого он предпочел не раскрывать. Порция такого супа обошлась нальчанам в 200 рублей.

Гости кулинарного фестиваля. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".Местные рестораны готовили привычную для местных жителей еду – лакумы, хычины, шашлыки и различные сдобные изделия. Всего, по данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 50 предприятий общепита. 

На площади были установлены столы и стулья, куда можно было присесть и покушать. В основном посетители фестиваля ели лакумы, сыр и запивали это чаем или кофе.

"Я выпила кофе с круассаном. За это я заплатила 350 рублей. Считаю, что это дорого. Комплексный обед стоит дешевле", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Нина.

"Интересно было. Думаю, если это сделать традицией, со временем нальчане полюбят его и будут охотно посещать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" посетитель фестиваля Магомед.

Яблочное пано. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла",Второй день фестиваля был посвящен яблокам, из них готовили пирожки и пироги, муссы, джемы, шарлотки и многое другое. Изюминкой фестиваля стало панно из разноцветных яблок "Древо жизни" размером 51 на 20 метров. Панно выложили студенты колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета.

"Девять крупных и несколько маленьких агрофирм республики выделили на панно 40 тонн яблок 10 лучших сортов, которые уродились в этом году в республике", -  написали со ссылкой на координатора проекта преподавателя колледжа Керима Аккизова "Северо-Кавказские новости".

"Хозяйствам дали возможность показать, что у них есть, чем богаты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Мурат Теунов. Он сказал, что в этом году не принял участие в фестивале, так как поздно узнал о его проведении, но в следующем обязательно поучаствует.

На фестивале были организованы развлечения для детей, а после обеда состоялся концерт рок-музыки.

Примечание:

"В Нальчике более ста человек посетили открытие акции по бесплатному распространению книг", "Фильмы о жителях Дагестана показаны на фестивале "Кунаки" в Нальчике", "Человек читающий" вызвал интерес у жителей Нальчика".

Автор: Людмила Маратова.; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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