"Человек читающий" вызвал интерес у жителей Нальчика

11 августа 2019, 12:29

Жители Нальчика воспользовались возможностью обменяться книгами на фестивале "Человек читающий", который прошел 10 августа. Журналы и книги в республиках Северного Кавказа уступают соцсетям в популярности, констатировали участники мероприятия.

10 августа в Нальчике прошел фестиваль Homo Lectis («Человек читающий»), организованный общественной организацией "Общество книголюбов Кабардино-Балкарии". Основной целью фестиваля руководитель "Общества книголюбов" Наталья Шинкарева назвала популяризацию творчества молодых авторов.

"Кроме этого, мы называем это мероприятие "днем летнего книгодарения". Любой желающий может принести книги, а также забрать понравившуюся книгу. Тем самым продлевается жизнь книги", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Шинкарева. Фестиваль, по ее словам, проходит уже в пятый раз, и с каждым годом участников фестиваля становится больше.

На территории пешеходной зоны на улице Кабардинской, рядом с офисом "Общества книголюбов" были установлены столы, куда горожане складывали принесенные книги и брали понравившиеся книги, оставленные другими участниками акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, самодеятельные художники и мастера декоративного искусства выставили свои работы, а крыльцо офисного здания, где была установлена музыкальная аппаратура, стало импровизированной сценой, на которой прошли основные мероприятия фестиваля.

Читатели в Кабардино-Балкарии отдают предпочтение соцсетям

Исполнительный директор Межрегионального центра общественных инициатив "Северный Кавказ" Залму Магомедова выступила с лекцией «Пиар и доверие к СМИ», в которой рассказала, в частности, о результатах соцопроса о роли СМИ в современном обществе. По ее словам, было опрошено 3,5 тысячи человек – по 500 в каждом регионе СКФО. Согласно результатам опроса, в Кабардино-Балкарии наиболее популярны соцсети, за ними следуют телевидение и интернет-сайты.

Так, соцсетями в республике пользуются около 70% опрошенных, сайты читают около 60 процентов, телевидение смотрят 48 процентов респондентов. 53 процента читают мобильные приложения, 29 процентов - газеты. Наименьшей популярностью, по результатам опроса, пользуются радио и журналы.

Большая часть опрошенных интересуется в основном региональным контентом СМИ. При этом 93% опрошенных назвали новости, публикуемые в республиканских СМИ, позитивными, не вызывающими негативных эмоций. Аудитория, которая доверяет соцсетям, будет увеличиваться за счет читателей традиционных СМИ, предположила в своем выступлении Залму Магомедова. "Поэтому пиарщикам очень важно использовать соцсети для коммуникаций со своей аудиторией. Потому что это быстро, оперативно и эффективно", - пояснила она.

Ситуацию в сфере литературной периодики назвал в своем выступлении "довольно печальной" главный редактор североосетинского журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев.

По его словам, закрылся ряд крупных литературных журналов - в частности, уже около двух месяцев не выходит журнал «Октябрь». Целый год не работал сайт «Журнальный зал» - крупнейший российский литературный архив. При этом в Северной Осетии удалось сохранить четыре литературных журнала, три из которых выходят на осетинском языке и один – «Дарьял» - на русском.

Алан Цхурбаев пояснил, что редактором журнала «Дарьял» был назначен полтора года назад. Название журнала, по словам Цхурбаева, имеет символическое значение, так как Дарьяльское ущелье соединяет Россию с Южным Кавказом. "Как этот узкий канал связывал народы, так и наш журнал связывает и объединяет мыслящих людей, и я попытаюсь развивать журнал именно в этом направлении", - сказал Цхурбаев, пояснив, что намерен сделать журнал «площадкой для всех авторов Кавказа».

После выступлений гостей была показана концертная программа. В концерте прозвучали произведения молодых литераторов Дарьи Шомаховой, Алана Рамонова, Марины Мазуренко, Марины Кумышевой, песни и музыкальные сочинения молодых авторов.

В конце фестиваля любители поэзии читали стихи у "свободного» микрофона".

Бумажные книги перестали пользоваться спросом у нальчан

Книги в бумажных изданиях утрачивают популярность, указал издатель и участник мероприятия Виктор Котляров. "Книга в бумажном варианте останется в ограниченном количестве", - озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свое предположение издатель.

Он пояснил, что бумажные версии книг уже сейчас востребованы ограниченным кругом людей, и, по его прогнозу, этот круг будет только сужаться. Издательство Котлярова уже сейчас снизило до 300 тысяч экземпляров тиражи книг, которые "еще совсем недавно были бы нарасхват". "В лучшем случае продается лишь несколько десятков единиц. Нет спроса. У меня ни одна библиотека не купила ни одной книги", - сказал Котляров.

Литератор, издатель и краевед из Нальчика Виктор Котляров в апреле 2016 года вошел в шорт-лист соискателей международной общественной премии "За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России", говорится в биографии Виктора Котлярова, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

В Нальчике после смерти владельцев личных библиотек их родственники ищут, куда деть книги, рассказал Виктор Котляров. В качестве примера он привел смерть архивистки Елены Тютюниной, в личной библиотеке которой несколько тысяч книг, в том числе множество редких и ценных изданий. Родственники Тютюниной не знают, куда их деть, пояснил Котляров.

"Будущего у книги нет. Интерес к чтению убит на государственном уровне. И я не вижу выхода", - сказал издатель.