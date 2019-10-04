Решению о компенсациях Цетиевым и Ражапову содействовал общественный резонанс

04 октября 2019, 19:48

Защита уроженцев Чечни Саид-Магомеда и Хусейна Цетиевых и Хамида Ражапова обжаловала решение суда о компенсации за трехлетний арест по несправедливому обвинению, чтобы добиваться увеличения суммы. Успеху в подобных делах будет содействовать общественный резонанс, считают юристы.

Как информировал "Кавказский узел", суд в Москве 1 октября назначил от полумиллиона до миллиона рублей компенсации выходцам из Чечни Саид-Магомеду и Хусейну Цетиевым и Хамиду Ражапову, которые по три года провели под арестом по обвинению в покушении на сотрудников МЧС.

В декабре 2016 года члены президентского Совета по правам человека рассказали Владимиру Путину о деле Ражапова и братьев Цетиевых. Члены СПЧ предложили создать независимый институт, который будет заниматься проверкой жалоб на действия правоохранителей и следствия. 11 декабря 2018 года, когда с уроженцев Чечни уже сняли обвинения, глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал их добиваться компенсаций. Тогда же Владимир Путин, которому напомнили о деле уроженцев Чечни, заверил членов СПЧ, что помнит о предложении создать институт общественных прокуроров.

Защита Цетиевых и Ражапова обжаловала 3 октября решение суда о компенсации за неоправданное преследование, чтобы добиваться увеличения суммы, рассказала адвокат уроженцев Чечни Татьяна Окушко.

"Мы считаем маленькой сумму компенсации и уже обжаловали решение суда. Это просто насмешка для людей, которые отсидели просто так, а до этого никогда не допускали даже административных правонарушений. Мы намерены пойти до конца, до Верховного суда России, и уверены, что он нас поддержит. Но решение обжаловало также министерство финансов, которое посчитало сумму компенсации очень большой. Этот процесс займет где-то год", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Законодательство не регулирует сумму компенсаций в таких случаях, это осложняет процесс определения компенсации и ее получения, отметила адвокат.

"В законе не установлено, что, например, за сутки незаконного содержания человек должен получить такую-то сумму. Практики почти нет, и судам очень тяжело выносить решения о компенсации, каждый суд исходит из своего внутреннего убеждения. В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий [определить размер компенсации] - 5 тысяч рублей за сутки незаконного содержания, но этот вопрос еще на рассмотрении в Госдуме", - пояснила она.

По словам адвоката, подобные решения о компенсации уже выносились судами. "Наше дело не исключительное, но оно может стать прецедентом для других подобных дел [в том смысле], что люди могут идти до конца и добиться [адекватной] компенсации. Мы не первые: в этом деле я отталкивалась от дела Алексея Золотарева трехлетней давности - он отсидел три года, попросил два с половиной миллиона рублей, но получил 250 тысяч. Дошел до Верховного суда и получил свою компенсацию", - рассказала Татьяна Окушко.

Петербуржец Алексей Золотарев провел в СИЗО три года по обвинению в убийстве и в итоге был оправдан. Он добился взыскания более 2 млн рублей компенсации морального вреда. Решение по жалобе Золотарева приняла гражданская коллегия Верховного суда. Судьи ВС сослались на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод: долгое содержание в СИЗО ограничило право заключенного на семейную жизнь, говорится в публикации на сайте "Закон.Ру" от 20 сентября 2018 года.

Если Верховный суд удовлетворит требование защиты о компенсации, сумма уже не будет снижена, добавила она. Промежуточный успех в деле Цетиевых и Ражапова Окушко связывает с тем, что у ее подзащитных было алиби, а сами они готовы были идти до конца, добиваясь оправдания.

"Мы на этом не собираемся останавливаться. [Глава СПЧ Михаил] Федотов обещал нам помочь в деле наказания ответственных лиц, из-за которых мои подзащитные провели три года своей жизни в колонии. Это тоже должно быть прецедентом, ответственные за это не должны избежать наказания", - подчеркнула адвокат.

Братья Цетиевы и Хамид Ражапов были задержаны в сентябре 2014 года. Их обвинили в избиении сотрудников МЧС в районе поселка Внуково. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство восьми человек. Алиби всех троих уроженцев Чечни было подтверждено записями видеокамер с места их проживания. 27 июня 2017 года суд вернул дело прокурору, а меру пресечения обвиняемым отменил. В тот же день они были освобождены.

Для успеха в подобных делах необходима совокупность ряда факторов, считает адвокат "Гражданского содействия" Роза Магомедова. Она также в первую очередь отметила наличие алиби у уроженцев Чечни.

"Они не дали признательные показания, родственники их поддержали, у них был хороший адвокат, знающий свое дело, - вот эта совокупность факторов может обеспечить успех. Люди часто думают, что, если они дадут признательные показания, дело закроется или дадут минимальный срок. Не стоит не поддаваться на уговоры следствия и подписывать признательные показания. Понимаю, что это сложно, особенно если пытают, но надо стараться", - заявила "Кавказскому узлу" Магомедова.

Еще одним важным фактором для успеха защиты она назвала общественный резонанс, который обеспечивают публикации в СМИ,

"В этом деле Татьяна Окушко хорошо сотрудничала со СМИ, был большой общественный резонанс. Об этом деле писали, проблему поднимали на разных уровнях, это тоже важно для успеха. Очень важна позиция самих обвиняемых: если они готовы идти до конца и не опускают руки, то тогда намного легче добиться успеха. И, конечно, без хорошего адвоката ничего нельзя сделать. Можно также обращаться к правозащитным организациям за помощью", - сказала адвокат.

В СИЗО Хамид Ражапов основательно подорвал здоровье, с тех пор он страдает заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, рассказала ранее "Кавказскому узлу" его мать Патимат Ражапова. Сам Хамид Ражапов добавил, что за время уголовного преследования потерял хорошую работу, а его семья распалась. Братья Цетиевы пожаловались на трудности с устройством на работу из-за уголовного преследования.

Юрист правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова также считает, что внимание СМИ к уголовному делу очень важно для успеха защиты.

"Для результата важны активность адвоката и качество оказываемой юридической помощи, то есть важно иметь хорошего адвоката. Его можно найти по рекомендациям знакомых, можно читать отзывы об адвокате и его делах. Если адвокат пассивно занимается делом, то нет смысла с ним работать. Важно также не признавать вину, если ты не совершал ничего противозаконного, - но мы понимаем, что, когда пытают людей, они испытывают нетерпимую боль и вынуждены признать вину, их сложно винить в этом. И очень важно грамотно работать со СМИ, освещать дело через них", - сказала Агальцова "Кавказскому узлу".

По словам юриста, положительное решение суда о компенсации "не исключительный случай, но очень редкий". Даже при совокупности всех перечисленных факторов успех в таких делах не обеспечен, подчеркнула она.

"Успех был бы обеспечен, если бы у нас бы присутствовало процессуальное равенство и отсутствовал бы обвинительный уклон, но у нас не такая система. Непризнание вины, хороший адвокат, общественный резонанс, внимание СМИ к делу могут привести к успеху, если на вашей стороне будет удача. К сожалению, так бывает редко", - заключила она.