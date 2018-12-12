СПЧ напомнил Путину о нарушении прав Цетиевых и Ражапова

12 декабря 2018, 10:19

Уроженцы Чечни братья Цетиевы и Хамид Ражапов, с которых следователи сняли обвинения в нападении на сотрудников МЧС, несколько лет находились под уголовным преследованием, рассказал 11 декабря на совещании с президентом глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Он предложил Путину создать рабочую группу для оценки законности судебных решений.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2016 года члены президентского Совета по правам человека рассказали Владимиру Путину о деле уроженцев Чечни Хамида Ражапова и братьев Цетиевых, обвиненных в избиении и покушении на убийство сотрудников МЧС. Необходимо создать независимый институт, который будет заниматься проверкой жалоб на действия правоохранителей и следствия, предложили президенту члены СПЧ.

Братья Хусейн и Саид-Магомед Цетиевы, а также Хамид Ражапов были задержаны в сентябре 2014 года. Их обвинили в избиении сотрудников МЧС в районе поселка Внуково. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство восьми человек. Защита заявила о наличии у всех троих алиби, которое было подтверждено записями видеокамер с места их проживания. 27 июня 2017 года суд вернул дело прокурору, а меру пресечения обвиняемым отменил, в тот же день они были освобождены. Все обвинения с уроженцев Чечни были сняты лишь 5 декабря 2018 года.

11 декабря в Кремле прошло заседание Совета по правам человека под председательством Владимира Путина. Председатель Совета Михаил Федотов напомнил президенту, что два года назад на таком же заседании член СПЧ Евгений Мысловский рассказал об уголовном преследовании Хамида Ражапова и братьев Цетиевых, сообщила пресс-служба президентского Совета.

"Справедливость восторжествовала. Сначала Следственный комитет прекратил дело о покушении на убийство в связи с отсутствием состава преступления, а буквально неделю назад главное управление МВД по Москве прекратило дело о хулиганстве. А знаете, какое основание, Владимир Владимирович? В связи с непричастностью к совершению преступления, то есть их просто там не было. Это были другие люди, которые сейчас объявлены в розыск. И все это время – пять лет – люди находились под уголовным преследованием, три года они провели в СИЗО", - рассказал Владимиру Путину Михаил Федотов.

Глава СПЧ вновь предложил президенту создать "постоянно действующую рабочую группу, в которую входили бы наиболее авторитетные представители Генпрокуратуры, СК, МВД, ФСИН, Верховного суда". "Которые бы вместе с членами Совета разбирали обращения граждан по решениям судов, которые вступили в силу, но вопрос об их справедливости и законности остался открытым. И такая рабочая группа могла бы докладывать вам свои выводы, свои рекомендации и направлять материалы генеральному прокурору уже для принятия процессуальных решений", - сказал Михаил Федотов.

Владимир Путин заверил членов СПЧ, что помнит о предложении создать институт общественных прокуроров. "Я не забыл это. Не то что, вы знаете, поговорили, и все забылось. Нет, я провел консультации и с Генпрокуратурой, и с Верховным судом, и с другими коллегами, с экспертами, кстати говоря. С одной стороны, вроде бы да, неплохо, но, с другой стороны, вызывает опасения, что таким образом может быть создана параллельная система юстиции и судопроизводства. <...> Я не говорю, что это нереализуемая идея, но нужно очень внимательно посмотреть. Я боюсь, что она будет либо нереализуемая, либо, если оттуда выхолостить все, что предлагалось, тогда она будет бесполезной. Надо внимательно посмотреть. Давайте подумаем", - приводятся слова президента в стенограмме, опубликованной на сайте СПЧ.

Безнаказанность назвал "самым опасным врагом нашей правоохранительной системы" в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Федотов. "Мы будем добиваться, чтобы те, кто фабриковал уголовное дело в отношении Ражапова и Цетиевых понесли заслуженное наказание", - сказал он.